Фотокартину Лесі Нікітюк з її автографом на зворотньому боці продають на благодійному аукціоні
Фотокартина ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк стала лотом на аукціоні від тревел-шоу «Орел і Решка».
Наш лот – велика фотокартина Лесi Нiкiтюк з випуску про Лаос, знята на рiчцi Меконт. З автографом на зворотному боцi! – розповіли організатори. – Цього разу гроші збираємо для «Аеророзвідки» – організації, яка сприяє відсічі росiйській агресії в повiтрi.
Умови аукціону такі:
1. Стартова ціна – 1000 гривень. У коментарях на Instagram-сторінці «Орла і Решки» можна підняти ставку. Вона має бути вищою за попередню щонайменше на 300 гривень.
2. Чия ставка стане найвищою на момент закінчення аукціону, той і отримає унікальний артефакт. Переможець повинен буде надіслати зазначену суму «Аеророзвідці».
3. Ставки приймаються до 20:00 п’ятниці, 19 серпня.
А вже 5 вересня на Новому каналі ви зможете побачити прем’єру нового реаліті з Лесею Нікітюк – «Пара на мільйон»!
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