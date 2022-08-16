Фотокартину Лесі Нікітюк з її автографом на зворотньому боці продають на благодійному аукціоні

16 августа 2022 15:13 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Фотокартину Лесі Нікітюк з її автографом на зворотньому боці продають на благодійному аукціоні
Телеведуча Леся Нікітюк
instagram.com/lesia_nikituk

Фотокартина ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк стала лотом на аукціоні від тревел-шоу «Орел і Решка».

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Щоб допомогти ЗСУ наблизити перемогу над російськими військами, творці тревел-шоу «Орел і Решка» продовжили серію благодійних аукціонів. Цього разу вони продають фотокартину ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк, яка раніше вела цей проєкт про подорожі.

Наш лот – велика фотокартина Лесi Нiкiтюк з випуску про Лаос, знята на рiчцi Меконт. З автографом на зворотному боцi! – розповіли організатори. – Цього разу гроші збираємо для «Аеророзвідки» – організації, яка сприяє відсічі росiйській агресії в повiтрi.

Фотокартина Лесі Нікітюк з автографом на зворотньому боці / Пресслужба Нового каналу

Умови аукціону такі:

1. Стартова ціна – 1000 гривень. У коментарях на Instagram-сторінці «Орла і Решки» можна підняти ставку. Вона має бути вищою за попередню щонайменше на 300 гривень.

2. Чия ставка стане найвищою на момент закінчення аукціону, той і отримає унікальний артефакт. Переможець повинен буде надіслати зазначену суму «Аеророзвідці».

3. Ставки приймаються до 20:00 п’ятниці, 19 серпня.

А вже 5 вересня на Новому каналі ви зможете побачити прем’єру нового реаліті з Лесею Нікітюк – «Пара на мільйон»!

Нагадаємо,

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новини війна Новий канал Орел і Решка Леся Нікітюк аукціон

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