Фотокартину Лесі Нікітюк з її автографом на зворотньому боці продають на благодійному аукціоні

Фотокартина ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк стала лотом на аукціоні від тревел-шоу «Орел і Решка».

Щоб допомогти ЗСУ наблизити перемогу над російськими військами, творці тревел-шоу «Орел і Решка» продовжили серію благодійних аукціонів. Цього разу вони продають фотокартину ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк , яка раніше вела цей проєкт про подорожі.

Наш лот – велика фотокартина Лесi Нiкiтюк з випуску про Лаос, знята на рiчцi Меконт. З автографом на зворотному боцi! – розповіли організатори. – Цього разу гроші збираємо для «Аеророзвідки» – організації, яка сприяє відсічі росiйській агресії в повiтрi.

Фотокартина Лесі Нікітюк з автографом на зворотньому боці / Пресслужба Нового каналу

Умови аукціону такі:

1. Стартова ціна – 1000 гривень. У коментарях на Instagram-сторінці «Орла і Решки» можна підняти ставку. Вона має бути вищою за попередню щонайменше на 300 гривень.

2. Чия ставка стане найвищою на момент закінчення аукціону, той і отримає унікальний артефакт. Переможець повинен буде надіслати зазначену суму «Аеророзвідці».

3. Ставки приймаються до 20:00 п’ятниці, 19 серпня.

А вже 5 вересня на Новому каналі ви зможете побачити прем’єру нового реаліті з Лесею Нікітюк – «Пара на мільйон»!

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