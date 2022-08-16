Андрій Бєдняков – про агресорів: «Країна, яку вони хочуть відтворити, вже давно в минулому»

Ведучий проєкту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков переконаний, що українці – унікальні, і ніколи та нікому не вдасться нам нічого нав’язати.

Український телеведучий родом із Маріуполя Андрій Бєдняков завжди сміливо висловлює свої думки про різні події та ситуації. Цього разу ведучий проєкту «Де логіка?» (Новий канал) висловився на тему ментальності росіян:

Ніколи не думали, чому людина, виїжджаючи з країни, продовжує «жити в ній» тільки вже за кордоном? Продовжує їсти ті самі страви, слухати ту саму музику, розмовляти тією самою мовою... Особливо показовий приклад цього – Брайтон-Біч в Брукліні, Нью-Йорк, – ділиться думками Бєдняков. – Здавалося б: люди переїхали бозна-коли, але живуть ще в «тій країні», з якої переїхали. Все ті ж самі вивіски на магазинах, смажені пиріжки на вулицях, олів’є в супермаркетах, ті самі дублянки та шуби. Афіші Кашпіровського на будівлі театру. На Брайтон-Біч я знімав двічі. І весь час мене не полишала одна думка: «Чому б їм не спробувати асимілюватися? Інакше навіщо переїжджати?» «Ну як навіщо. Ця країна вже була на два кроки попереду», – так мені сказала одна жіночка з Брайтона.

Телеведучий Андрій Бєдняков / Пресслужба Нового каналу

Чи не найбільше Бєднякова обурює той факт, що деякі люди не хочуть розвиватися у новій країні.

Я розумію, коли люди їдуть по щось нове, по можливості. Мовляв, більше варіантів для роботи та інше. Але ж про яку роботу й можливості може йтися, якщо багато хто з них і до сьогодні не знає англійської! А минуло вже понад 45 років, Карл, – каже Андрій. – Ба більше, деякі навіть не хочуть її вчити! «А зачєм», – так мені там відповіла на це запитання та сама жіночка.

Телеведучий Андрій Бєдняков / Пресслужба Нового каналу

Бєдняков переконаний, що українці за останні півроку довели – ми пишаємося своєю культурою, своїм минулим, але готові розвиватися й рости.

Українці зараз діють навпаки. Ми вже не хочемо, як раніше. Але нам чомусь весь час намагаються це нав’язати. Країна, яка напала на Україну, так само бажає, щоб усі продовжували говорити однією мовою. Щоб люди не любили свою теперішню країну більше, ніж минулу. А ті, хто «культурно асимілювався», – нацисти! Бо треба ж, щоб усі знову ходили з одними зачісками, їли смажені пиріжки на вулиці й розраховувалися за них однією валютою. «Адін народ» же ж. На жаль, влада росії ніяк не може зрозуміти, що держава, яку вона хоче відтворити, вже давно в минулому. А та країна, куди свого часу виїхали емігранти, чомусь, як і раніше, на два кроки попереду.

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