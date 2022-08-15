Олександр Педан зізнався, які недоліки життя в столиці він відчув за період війни в Україні

Ведучий проєкту Improv Live Show Олександр Педан розповів про свої грошові заощадження.

Багато українців з початку повномасштабного вторгнення росії в нашу країну, на жаль, залишилися без роботи. Комусь вдалося повернутися до справи чи знайти собі нову. Та не всім. Зокрема, з цим зіштовхнулися знаменитості.

Майже всі українські зірки займаються волонтерством, благодійністю, соціальними проєктами і рідко мають нові надходження у свій гаманець.

Я живу зараз на свої заощадження, – розповів ведучий Improv Live Show, новий сезон якого восени покаже Новий канал, Олександр Педан в YouTube-проєкті «Слава +». – Зайшов у режим економії (сміється). Але десь тисяча доларів на місяць у мене має бути. Я ж мандрую містами України за власний кошт. І часто їжджу з Києва у Хмельницький і навпаки.

Ведучий проєкту Improv Live Show Олександр Педан

Олександр зізнався, що за місяці війни в Україні відчув різний рівень життя у цих містах. У фінансовому сенсі.

У Києві зараз дорого. В Хмельницькому жити значно дешевше, однозначно, – поділився він. – Я відчув кайф від низьких цін в обласних центрах. У столиці ти відвикаєш від того, що п’ять гривень – це гроші, за які можна перекусити. В Києві це нереально. А там можна купити смачний пиріжок, домашню випічку та ін. Плюс значно менші відстані.

Педан розповів, що наразі не має постійного заробітку. А його YouTube-канал не приносить великих грошей з монетизації.

Я не рахував, на скільки часу мені стане заощаджень. Навіть не прикидав. Та якщо подумати, то на півроку має вистачити, – зізнався телеведучий.

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