Олена-Крістіна Лебідь розповіла, чому варто бути обережними, користуючись банкоматом

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як її ледь не надурили на 10 тисяч гривень.

Якщо ви зайшли на сайт, на якому речі відомих брендів або їх дуже якісні копії продають за безцінь, не поспішайте радіти. Це може бути частина жорсткої та хитрої афери. З такою схемою стикалася Олена-Крістіна Лебідь під час зйомок проєкту «Аферисти в сітях» для Нового каналу.

Ведуча вирішила зустрітися з продавчинею та з’ясувати, чи дійсно можна придбати речі так дешево – у 6–7 разів нижче за ринкову ціну. За легендою, тітка щедрої продавчині живе за кордоном і регулярно привозить звідти багато одягу безплатно – от дівчина і заробляє, не беручи з людей втридорога. Але найцікавіше почалося під час зустрічі.

У переписках продавчиня просила Олену-Крістіну скинути гроші на карту після огляду речей, але при зустрічі раптово передумала і попросила віддати готівкою. Тож ведуча пішла шукати найближчий банкомат. З нього стирчала чиясь банківська картка, яку Лебідь вийняла та поклала поряд. Аж раптом до неї підійшов якийсь чоловік зі звинуваченнями, що вона зняла з його рахунку 10 тисяч гривень.

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Горе-продавчиня виявилася його спільницею, яка не тільки спровокувала Олену-Крістіну на пошуки банкомата, а й підтвердила, що та нібито знімала чужі гроші.

Начебто можна було розвернутися і піти – адже я нічого ні в кого не брала. Але моя картка вже була у банкоматі – забрати її я не могла. А чоловік про це достеменно знав, тому й пресував, – пояснила ведуча. – Не ведіться на жодні наїзди. І якщо потрапили в подібну ситуацію, одразу викликайте поліцію! Після цього аферистів і сліду не лишиться.

Ведучій вдалося відстояти свої честь і банківські карти, будьте обережні й ви. Адже повномасштабна війна не стала причиною для аферистів припинити займатися брудними справами.

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