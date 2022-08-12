Олена-Крістіна Лебідь розповіла, чому варто бути обережними, користуючись банкоматом
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як її ледь не надурили на 10 тисяч гривень.
Ведуча вирішила зустрітися з продавчинею та з’ясувати, чи дійсно можна придбати речі так дешево – у 6–7 разів нижче за ринкову ціну. За легендою, тітка щедрої продавчині живе за кордоном і регулярно привозить звідти багато одягу безплатно – от дівчина і заробляє, не беручи з людей втридорога. Але найцікавіше почалося під час зустрічі.
У переписках продавчиня просила Олену-Крістіну скинути гроші на карту після огляду речей, але при зустрічі раптово передумала і попросила віддати готівкою. Тож ведуча пішла шукати найближчий банкомат. З нього стирчала чиясь банківська картка, яку Лебідь вийняла та поклала поряд. Аж раптом до неї підійшов якийсь чоловік зі звинуваченнями, що вона зняла з його рахунку 10 тисяч гривень.
Начебто можна було розвернутися і піти – адже я нічого ні в кого не брала. Але моя картка вже була у банкоматі – забрати її я не могла. А чоловік про це достеменно знав, тому й пресував, – пояснила ведуча. – Не ведіться на жодні наїзди. І якщо потрапили в подібну ситуацію, одразу викликайте поліцію! Після цього аферистів і сліду не лишиться.
Ведучій вдалося відстояти свої честь і банківські карти, будьте обережні й ви. Адже повномасштабна війна не стала причиною для аферистів припинити займатися брудними справами.
Нагадаємо,