Леся Нікітюк зізналася, що переселенці пропонували їй гроші: «Ви що, здуріли?»
2 августа 2022 12:00
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу
Ведуча Леся Нікітюк розповіла про родину з Маріуполя, з якою вона познайомилася у своєму хмельницькому прихистку.
Попри це українці не втратили найголовніше – людяність.
Приїжджала сім’я з Маріуполя, вони рухалися за кордон. Там діти, пси, коти. То вони мені тицяли гроші. Казали: «Ми не знали, куди їдемо, але нам так пощастило з вами, ви так тут усім займаєтеся, хочемо вам лишити гроші». І давали мені 50 тисяч гривень, – розповіла Леся. – Кажу їм: «Ви що, здуріли? Навіть якби там було 20 гривень, я б не взяла». В цій історії немає нічого жахливого, вона не про обстріли та поранення, але про людяність, про душу.
Пресслужба Нового каналу
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