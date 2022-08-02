Леся Нікітюк зізналася, що переселенці пропонували їй гроші: «Ви що, здуріли?»

Ведуча Леся Нікітюк розповіла про родину з Маріуполя, з якою вона познайомилася у своєму хмельницькому прихистку.

За кілька місяців існування хмельницького прихистку, яким опікувалася ведуча реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Леся Нікітюк, у ньому зупинилися майже три тисячі людей. Вони пережили різні жахи війни – голод, окупацію, безперервні обстріли…

Попри це українці не втратили найголовніше – людяність.

Приїжджала сім’я з Маріуполя, вони рухалися за кордон. Там діти, пси, коти. То вони мені тицяли гроші. Казали: «Ми не знали, куди їдемо, але нам так пощастило з вами, ви так тут усім займаєтеся, хочемо вам лишити гроші». І давали мені 50 тисяч гривень, – розповіла Леся. – Кажу їм: «Ви що, здуріли? Навіть якби там було 20 гривень, я б не взяла». В цій історії немає нічого жахливого, вона не про обстріли та поранення, але про людяність, про душу.

Пресслужба Нового каналу

Навіть втративши дім і роботу, українці готові поділитися останнім одне з одним. І саме тому ми обов’язково переможемо!

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