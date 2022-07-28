Зірка серіалу Перші ластівки Анна Остапенко вийшла заміж

Акторка Анна Остапенко стала дружиною київського актора і музиканта.

Акторка Анна Остапенко, яка зіграла Соню в першому сезоні «Перших ластівок» і Лізу у веб-серіалі Нового каналу FAKE, після року стосунків вийшла заміж за свого колегу – музиканта і актора Олександра Невзорова.

Ми одружилися! 18 липня стали чоловіком і дружиною. Досі не можемо в це повірити, але наші обручки на безіменних пальчиках говорять, що це правда, – зізналися молодята. – Ми неймовірно щасливі!

Анна Остапенко з чоловіком / Пресслужба Нового каналу

У якості весільного подарунку родина Невзорових–Остапенко збирає кошти на допомогу діткам, які постраждали від війни. Подружжя вже не вперше допомагає дітям – раніше вони влаштовували благодійний квартирник, на якому вдалося зібрати 19 тисяч гривень.

Анна Остапенко з чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, під час повномасштабної війни весілля зіграв ще один актор «Перших ластівок» і веб-серіалу FAKE – Максим Девізоров, який наразі захищає Україну в лавах ЗСУ.

Нагадаємо,