Зірка серіалу Перші ластівки Анна Остапенко вийшла заміж

28 июля 2022 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Зірка серіалу Перші ластівки Анна Остапенко вийшла заміж
Акторка Анна Остапенко
Пресслужба Нового каналу

Акторка Анна Остапенко стала дружиною київського актора і музиканта.

Читайте такожКсенія Мішина розповіла про стосунки з Олександром Елертом: «Ми поїхали в Буковель, зняли великий будинок»
Акторка Анна Остапенко, яка зіграла Соню в першому сезоні «Перших ластівок» і Лізу у веб-серіалі Нового каналу FAKE, після року стосунків вийшла заміж за свого колегу – музиканта і актора Олександра Невзорова.

Ми одружилися! 18 липня стали чоловіком і дружиною. Досі не можемо в це повірити, але наші обручки на безіменних пальчиках говорять, що це правда, – зізналися молодята. – Ми неймовірно щасливі!

Анна Остапенко з чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожОлександр Педан поділився власними спостереженнями про розвиток креативної сфери
У якості весільного подарунку родина Невзорових–Остапенко збирає кошти на допомогу діткам, які постраждали від війни. Подружжя вже не вперше допомагає дітям – раніше вони влаштовували благодійний квартирник, на якому вдалося зібрати 19 тисяч гривень.

Анна Остапенко з чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, під час повномасштабної війни весілля зіграв ще один актор «Перших ластівок» і веб-серіалу FAKE – Максим Девізоров, який наразі захищає Україну в лавах ЗСУ. 

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини Перші ластівки особисте життя зірок Новий канал весілля зірок весілля Анна Остапенко

Матеріали на тему

Леся Нікітюк розповіла про походи в кафе та салони краси під час війни
Новини

Леся Нікітюк розповіла про походи в кафе та салони краси під час війни
Олександр Педан поділився власними спостереженнями про розвиток креативної сфери
Новини

Олександр Педан поділився власними спостереженнями про розвиток креативної сфери
Заступниця глави МВС Катерина Павліченко – про сексуальні злочини російських військових на території України
Новини

Заступниця глави МВС Катерина Павліченко – про сексуальні злочини російських військових на території України
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 13 серію онлайн
Серіали

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 13 серію онлайн
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті дружини та розповів, де відбудеться поховання

Чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті дружини та розповів, де відбудеться поховання
Як ти?: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.07.2022)

Як ти?: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.07.2022)
Правильний вибір морозильних камер

Правильний вибір морозильних камер
Український пост-панк гурт SPOKUSY запрем’єрив кліп на свій новий трек ORDLO

Український пост-панк гурт SPOKUSY запрем’єрив кліп на свій новий трек ORDLO

Популярне відео

Як ти?: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.07.2022)

Як ти?: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.07.2022)
Український пост-панк гурт SPOKUSY запрем’єрив кліп на свій новий трек ORDLO

Український пост-панк гурт SPOKUSY запрем’єрив кліп на свій новий трек ORDLO
Символи України, молитва за майбутнє та fashion-інсталяції в новому кліпі RITUSYA

Символи України, молитва за майбутнє та fashion-інсталяції в новому кліпі RITUSYA
Леся Нікітюк розчулила до сліз новою ліричною піснею про українських військових

Леся Нікітюк розчулила до сліз новою ліричною піснею про українських військових
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK