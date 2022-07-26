Олександр Педан поділився власними спостереженнями про розвиток креативної сфери

Ведучий Олександр Педан розповів про гумор під час війни.

Останні роки Україна стрімко розвивалася у різних сферах. Наша музика розривала світові чарти, спортсмени займали місця на п’єдесталах, режисери знімали фільми, які змагалися на рівні з голлівудськими стрічками.

Ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан зізнається, що одне з найбільших його бажань, щоб український контент був для всіх на першому місці. Зараз так і сталося!

Росія завжди забирала наші кадри. Всі це знають, це не гучні слова. Тому що там було більше грошей чи слави. Я не знаю, хто за чим гнався, – каже Олександр Педан. – Нарешті українське стало модним! Це стосується музики, гумору, поезії, кіно і телебачення. Ще один з тих стереотипів та наративів, які нам нав’язував радянський союз, а потім росія, це те, що все українське – це сільське і так далі. Ні! Наше має бути модним! Ви ж подивіться, до речі, наші артисти були у їхніх ТОПах.

Ведучий Олександр Педан / Пресслужба Нового каналу

Олександр Педан – ведучий гумористичного проекту Improv Live Show, тож дуже пишається тим, як круто розвивається гумор у нашій країні. Навіть у воєнний час українські коміки не зупиняються і пишуть жарти на актуальні теми. А ще збирають на своїх концертах та стендапах донати на потреби ЗСУ.

Україна – гумористична нація, – говорить Педан. – Якраз у гуморі ми росію розбиваємо вщент. Ви тільки подивіться на наші меми! Попри весь жах, що коїться навколо, ми можемо жартувати. Це говорить, по-перше, про інтелект. Люди, які жартують та вміють сприймати жарти, – це розумні люди. По-друге, це можливість вийти з депресії, відволіктися. Певна терапія. Скажу більше, хлопці на передку теж потребують цих жартів. Єдине – жартувати так, щоб зараз нікого не образити.

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