Олександр Педан на поліграфі зізнався, чи читав повідомлення в телефоні доньки
Під час зйомок освітнього тревел-проєкту «УніверCheck» телеведучий Олександр Педан навідався в Одеську юридичну академію, де пройшов перевірку на поліграфі.
Нам цікаво було поглянути, в яких умовах навчаються майбутні юристи, судді, прокурори, – каже Олександр Педан. – Одеська юридична академія нас приємно здивувала – сучасна будівля з новими аудиторіями та сильною матеріальною базою. Студенти мають змогу вивчати юриспруденцію англійською мовою. В академії загалом високий рівень підготовки з іноземних мов – англійська, французька, німецька.
Одеська юридична академія – єдиний вищий навчальний заклад, де є центр тестування на поліграфі, який в народі називають детектором брехні.
Лера не могла не скористатися нагодою і не влаштувати мені допит, – розповідає Педан. – Запитання ставила доволі провокативні. Наприклад, чи читав я повідомлення в її телефоні. Дарма збрехав, що ні, поліграф показав протилежне. (Посміхається.) Довелося чесно зізнатися, що то було єдиний раз. І ми з дружиною домовилися більше такого не робити. Добре, що Лера сприйняла все з гумором.
Додому телеведучий із донькою повернулися з теплими враженнями і від самої Одеси. Адже там є безліч варіантів для самореалізації, фантастична архітектура і найбільша перевага – море.
Для студентів Одеса дуже підходяще місто для навчання, бо воно активне, – ділиться Олександр Педан. – До війни там завжди було безліч івентів, фестивалів, концертів. Але у порівнянні з меншими містами – Одеса дорожча для життя. І там завжди людно через величезну кількість туристів. Тому такі нюанси треба враховувати. Це неймовірно колоритне місто. Я був там незліченну кількість разів. І дуже сподіваюся, що ще стільки ж побуваю після війни.
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