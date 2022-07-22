Олександр Педан на поліграфі зізнався, чи читав повідомлення в телефоні доньки Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Ведучий Олександр Педан із донькою Лерою Пресслужба Нового каналу

Під час зйомок освітнього тревел-проєкту «УніверCheck» телеведучий Олександр Педан навідався в Одеську юридичну академію, де пройшов перевірку на поліграфі.