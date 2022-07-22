Олександр Педан на поліграфі зізнався, чи читав повідомлення в телефоні доньки

22 июля 2022 16:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Олександр Педан на поліграфі зізнався, чи читав повідомлення в телефоні доньки
Ведучий Олександр Педан із донькою Лерою
Пресслужба Нового каналу

Під час зйомок освітнього тревел-проєкту «УніверCheck» телеведучий Олександр Педан навідався в Одеську юридичну академію, де пройшов перевірку на поліграфі.

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До війни ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан разом із донькою-абітурієнткою об’їздили десять українських міст у пошуках університету для неї. Про свої пригоди сімейство зняло освітній тревел-проєкт «УніверCheck». Одним із вишів, куди завітали батько з донькою, став Національний університет «Одеська юридична академія».

Нам цікаво було поглянути, в яких умовах навчаються майбутні юристи, судді, прокурори, – каже Олександр Педан. – Одеська юридична академія нас приємно здивувала – сучасна будівля з новими аудиторіями та сильною матеріальною базою. Студенти мають змогу вивчати юриспруденцію англійською мовою. В академії загалом високий рівень підготовки з іноземних мов – англійська, французька, німецька.

Олександр Педан із донькою в Одеській юридичній академіїї

Одеська юридична академія – єдиний вищий навчальний заклад, де є центр тестування на поліграфі, який в народі називають детектором брехні.

Лера не могла не скористатися нагодою і не влаштувати мені допит, – розповідає Педан. – Запитання ставила доволі провокативні. Наприклад, чи читав я повідомлення в її телефоні. Дарма збрехав, що ні, поліграф показав протилежне. (Посміхається.) Довелося чесно зізнатися, що то було єдиний раз. І ми з дружиною домовилися більше такого не робити. Добре, що Лера сприйняла все з гумором.

Олександр Педан на поліграфі

Додому телеведучий із донькою повернулися з теплими враженнями і від самої Одеси. Адже там є безліч варіантів для самореалізації, фантастична архітектура і найбільша перевага – море.

Для студентів Одеса дуже підходяще місто для навчання, бо воно активне, – ділиться Олександр Педан. – До війни там завжди було безліч івентів, фестивалів, концертів. Але у порівнянні з меншими містами – Одеса дорожча для життя. І там завжди людно через величезну кількість туристів. Тому такі нюанси треба враховувати. Це неймовірно колоритне місто. Я був там незліченну кількість разів. І дуже сподіваюся, що ще стільки ж побуваю після війни.

Олександр Педан із донькою в Одесі

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