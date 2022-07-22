Леся Нікітюк розчулила до сліз новою ліричною піснею про українських військових

Нова музична робота ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк присвячена всім українцям, які борються за свою свободу та незалежність.

Після початку повномасштабного вторгнення Леся Нікітюк продовжила підіймати настрій українцям своїм життєствердним гумором та позитивними піснями. Але й тримати в собі переживання щодо жахів війни ведуча Нового каналу не змогла, тож випустила ліричну пісню «Блакитні очі».

Пісня присвячується всім, хто боронить нашу країну. Всім, хто очікує захисників вдома. Всім, хто наближає Перемогу в тилу. Всім, хто любить Україну і готовий віддати за неї своє життя.

Саме смерть близького друга – Дениса Ріхтера – надихнула Лесю на написання цієї пісні. Денис загинув у бою в Луганській області.

У пам'яті залишилися його чарівна усмішка, його доброта, його людяність, рішучість, сміливість, ну і, звісно, блакитні очі… – каже ведуча Нового каналу.

Музику написав відомий український композитор Руслан Квінта.