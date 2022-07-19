Співачка Катерина Малицька присвятила пісню жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни

19 июля 2022 21:17 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Співачка Катерина Малицька присвятила пісню жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни
Співачка Катерина Малицька
Пресслужба

Співачка Катерина Малицька присвятила пісню «Не щаслива» усім дівчатам та хлопцям, жінкам та чоловікам, які ніяк не наважаться зізнатися один одному у коханні.

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Моя нова пісня про кохання, про недосказаність важливих слів. Про те, що треба зізнаватися у коханні тут і зараз, навіть в такий складний час. Бо, незважаючи на війну, почуття вирують. Можливо, ще гостріше, ніж зазвичай, адже є страх втратити близьких та коханих людей. Ніколи не втрачайте та дочекайтесь своїх чоловіків, – розповідає співачка.

Під час цієї війни українці змінили та переглянули свої принципи та ставлення до життя. Кожен зрозумів, що немає нічого ціннішого, ніж твоє життя, рідні та близькі люди поруч. Немає часу тягнути, треба жити своє життя тут і зараз.

Війна навчила мене цінувати кожен день, кожну мить та людей, які мене оточують. Вже не хочеться витрачати час на зайве. Зникли всі сварки і непорозуміння. Тільки завдяки таким страшним подіям, вже точно починаєш розуміти, що головне – це мирне небо і близькі люди поруч, – зізнається Малицька.

Співачка Катерина Малицька / Пресслужба

Сьогодні всіх українців розпирає гордість за наших військових. Від малого до старого всі хочуть сказати їм слова подяки.

Якщо є вільна хвилина – відразу беру телефон і читаю новини, та нічого не можу з собою зробити. Все пропускаю через серце. Думки тільки про наших хлопців та дівчат! Неймовірно пишаюся, що живу в одній країні з такими людьми! Дуже хотілося б, щоб всі повернулися додому живі! Тому бажаю нам та нашим ЗСУ сил і перемоги, а тим сім'ям, які чекають своїх рідних з війни, – терпіння і мужності. Слава Україні! – ділиться з нами артистка.

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