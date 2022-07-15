Люта весна: справжній крик душі від співачки JIVA

15 июля 2022 12:48 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Люта весна: справжній крик душі від співачки JIVA
Співачка JIVA
Пресслужба

Ізраїльська співачка українського походження JIVA (Джива) презентує композицію «Люта весна».

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Наповнена болем лірична композиція розповідає про вічний лютий та весну, яка у серцях мільйонів українців цьогоріч так і не настала. 

Моя душа неймовірно болить за рідну Україну. З 24 лютого жодне українське серце матері, дружини, дитини не в спокої. Мені хотілось створити композицію, яка підкреслить переживання нашого народу. Проте я впевнена, що обов’язково прийде перемога. Так, наше життя більше ніколи не буде таким, як раніше, але воно стане більш наповненим сенсами та бажанням жити, робити цей світ кращим, – прокоментувала JIVA.

Сама співачка родом з Дніпра. Там отримала освіту та почала свій творчий шлях. 2016 року родина вирішила переїхати до Ізраїлю, до міста Ашкелон. Воно розташоване на відстані 8 км від Сектора Гази і є однією з основних цілей ударів з цієї території. Повітряні тривоги – те, з чим співачка живе вже 6 років. Говорить, що повернутись до творчості її спонукав ракетний обстріл. В момент атаки на місто співачка разом із чоловіком та двома доньками ховалась просто у під’їзді під сходами, оскільки на той час проживала в будинку, не оснащеному бомбосховищем. Саме ці життєві зміни надихнули її на створення музичного проєкту JIVA.

Співачка JIVA / Пресслужба

Співачка почала виконувати пісні на івриті та підтримувати культуру свого нового дому. Проте після повномасштабного вторгнення росії в Україну вона не могла залишитись осторонь, почала активно волонтерити, брати участь у багатотисячних мітингах в Ашкелоні та благодійних концертах, націлених на збір коштів на медикаменти та евакуацію дитячих будинків. Окрім того, JIVA виступила і в рамках телемарафону Save Ukraine Stop War, який відбувся у Тель-Авіві. Також співачка вирішила повернутись до своїх витоків та почала створювати пісні рідною мовою – українською. 

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Композиція «Люта весна» має нестандартну структуру: довгі інструментальні програші з елементами української етніки, за допомогою яких передається настрій пісні. JIVA планувала створити колискову, проте внутрішній стан надиктовував зовсім інше.

Стан тривожності та пригніченості тримав мене наче в кайданах. Я хотіла зробити пісню-колискову, яка підтримає кожного волонтера, кожного воїна на фронті, кожну дитину, кожного переселенця, аби почувши її всім їм ставало трохи легше. Але біль та відчай, що акумулювалися в душі, вирвалися криком. «Люта весна» – це не колискова, а моя особиста психотерапія, – зізнається виконавиця.

Після перемоги JIVA планує приїхати в Україну з серією благодійних концертів для підтримки дітей та вимушених переселенців, а зараз готується до благодійних концертів в підтримку постраждалих від російської агресії. 

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