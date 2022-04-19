“Ти не плач” — новий трек від MU2MOON
Український рок-гурт MU2MOON випустив нову чуттєву та сумну пісню, написану абсолютно спонтанно в один із перших днів війни.
До останнього ніхто з музикантів не вірив у реальну небезпеку. Та 24 лютого кожного почали будити дзвінки рідних та близьких, починаючи вже з п'ятої ранку.
Ми навіть не опублікували пости з анонсами альбому — кожен був зайнятий тим, щоб попіклуватись про безпеку своїх родин, — згадують учасники гурту. — Усі зайнялись актуальними справами: хтось пішов у тероборону, хтось волонтерити. Так що ми на декілька днів просто випали із творчості — нам здавалось, це геть не на часі.
Вокаліст гурту Слава Пітак каже, що пісня “Ти не плач” народилась, коли він за містом все ніяк не міг заснути перед зміною в теробороні.
Купа думок і ненависті не давала мені спокою, як, думаю, і всім тоді українцям. В голові все лунало: «Ти не плач, ти не плач». До війни, я написав пісню з англійським текстом, під назвою «I won’t cry», ми з хлопцями декілька разів її вже грали на концертах. Наспівуючи, я зрозумів, що «Ти не плач» дуже сильно підходить по емоціям, настрою та вокалу до «I won’t cry». Побіг з гітарою, олівцем і зошитом, в вільну кімнату, та почав писати. Текст народився дуже швидко, емоції та страждання я переніс на папір, тому й пісня вийшла дуже справжня!
Наш барабанщик Гліб був мобілізований у Пові́тряні си́ли Збро́йних сил Украї́ни до кінця воєнного положення, тому на всю роботу у нас було буквально декілька днів. Але ми все встигли! Зараз віримо тільки в найкраще і в нашу перемогу!
Актуальний склад MU2MOON: бас-гітара – Артем Ясніцький, вокал – В'ячеслав Пітак, ударні – Гліб Мараховський, гітара – Ігор Макаров.
Цікаві факти:
- Минулого року вокаліст MU2MOON В'ячеслав Пітак записав спільний трек із Майком Шинодою (вокаліст легендарних Linkin Park) – “Open door”. Із властивою йому скромністю хлопець сховався за непримітним псевдонімом Slava.
- Барабанщик гурту Гліб Мараховський та гітарист Ігор Макаров навчалися у музичному коледжі Берклі (Бостон, США). Серед випускників цього навчального закладу – сотні топових представників музичної індустрії. Наприклад, Квінсі Джонс — продюсер самого успішного альбому в історії музики, "Thriller" Майкла Джексона.
- Басист гурту Артем Ясніцький останні кілька років займається виключно грою на бас-гітарі, на його рахунку понад дві тисячі концертів у проектах різного формату.