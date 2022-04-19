“Ти не плач” — новий трек від MU2MOON

Український рок-гурт MU2MOON випустив нову чуттєву та сумну пісню, написану абсолютно спонтанно в один із перших днів війни.

У хлопців трапилась дуже цікава історія — їх перший і довгоочікуваний альбом Moonchild мав побачити світ 24 лютого, в день початку війни… А на квітень був запланований тур в його підтримку.

До останнього ніхто з музикантів не вірив у реальну небезпеку. Та 24 лютого кожного почали будити дзвінки рідних та близьких, починаючи вже з п'ятої ранку.

Ми навіть не опублікували пости з анонсами альбому — кожен був зайнятий тим, щоб попіклуватись про безпеку своїх родин, — згадують учасники гурту. — Усі зайнялись актуальними справами: хтось пішов у тероборону, хтось волонтерити. Так що ми на декілька днів просто випали із творчості — нам здавалось, це геть не на часі.

Вокаліст гурту Слава Пітак каже, що пісня “Ти не плач” народилась, коли він за містом все ніяк не міг заснути перед зміною в теробороні.

Купа думок і ненависті не давала мені спокою, як, думаю, і всім тоді українцям. В голові все лунало: «Ти не плач, ти не плач». До війни, я написав пісню з англійським текстом, під назвою «I won’t cry», ми з хлопцями декілька разів її вже грали на концертах. Наспівуючи, я зрозумів, що «Ти не плач» дуже сильно підходить по емоціям, настрою та вокалу до «I won’t cry». Побіг з гітарою, олівцем і зошитом, в вільну кімнату, та почав писати. Текст народився дуже швидко, емоції та страждання я переніс на папір, тому й пісня вийшла дуже справжня!

Через декілька днів вокаліст та басист побачились в Одесі на студії та записали інструментальну версію. А ще через тиждень хлопці зустрілись вже повним складом і записали чотири нових україномовних пісні.

Наш барабанщик Гліб був мобілізований у Пові́тряні си́ли Збро́йних сил Украї́ни до кінця воєнного положення, тому на всю роботу у нас було буквально декілька днів. Але ми все встигли! Зараз віримо тільки в найкраще і в нашу перемогу!

Актуальний склад MU2MOON: бас-гітара – Артем Ясніцький, вокал – В'ячеслав Пітак, ударні – Гліб Мараховський, гітара – Ігор Макаров.

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