Kalush Orchestra показали зруйновану Бучу у новому кліпі Stefania
16 мая 2022 15:30
Kalush Orchestra показали зруйновану Бучу у новому кліпі Stefania / instagram.com/kalush.official
Переможці Євробачення 2022 гурт Kalush Orchestra презентували кліп на пісню Stefania.
На відео можна побачити міста Буча, Ірпінь та Гостомель, вони є найбільш постраждалими населеними пунктами Київської області.
Суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги.
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