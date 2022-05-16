Kalush Orchestra показали зруйновану Бучу у новому кліпі Stefania

Переможці Євробачення 2022 гурт Kalush Orchestra презентували кліп на пісню Stefania.

Соліст колективу Олег Псюк заявив, що війна, яка прийшла в Україну, повністю змінила для нього сенс пісні. Спочатку Стефанія була посвятою його матері, але з початком російської агресії композиція стала уособлювати матінку Україну.

На відео можна побачити міста Буча, Ірпінь та Гостомель, вони є найбільш постраждалими населеними пунктами Київської області.

Суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги.

Нагадаємо, що пісня Stefania стала лідером глядацького голосування на Євробаченні 2022.

Нагадаємо,