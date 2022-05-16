Kalush Orchestra показали зруйновану Бучу у новому кліпі Stefania

16 мая 2022 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Kalush Orchestra показали зруйновану Бучу у новому кліпі Stefania
Kalush Orchestra показали зруйновану Бучу у новому кліпі Stefania / instagram.com/kalush.official

Переможці Євробачення 2022 гурт Kalush Orchestra презентували кліп на пісню Stefania.

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Соліст колективу Олег Псюк заявив, що війна, яка прийшла в Україну, повністю змінила для нього сенс пісні. Спочатку Стефанія була посвятою його матері, але з початком російської агресії композиція стала уособлювати матінку Україну.

На відео можна побачити міста Буча, Ірпінь та Гостомель, вони є найбільш постраждалими населеними пунктами Київської області. 

Суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги.

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Нагадаємо, що пісня Stefania стала лідером глядацького голосування на Євробаченні 2022.

  Нагадаємо,

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