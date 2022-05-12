Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну

Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну / ГУРТ КАЛУШ ОРКЕСТРА

Під час ефіру першого півфіналу Євробачення, який відбувся 10 травня, солідарність Україні висловили представники Литви, Латвії та Ісландії!

Ісландія

Ісландський гурт Systur знайшов можливість підтримати Україну під час виступу. Виконавиця мала на руці зображення нашого прапору.

Конкурсантки також розгорнули великий прапор України у грін-румі, чекаючи результатів першого півфіналу. До речі, гурт Systur кваліфікувався у фінал і під час прес-конференції дівчата сказали, що відчувають спорідненість з українцями.

Ми хотіли дати надію людям, які страждають, бо не мають свободи. Зараз важкі часи для України, ми даємо надію тим, хто бореться. Ви не повинні здаватися. Ми тримаємося усі разом. Потрібно говорити про Україну якомога голосніше і не нормалізувати війну.

Скриншот з відео

Литва

Виконавиця Моніка, що представляє Литву, спілкувалася з українськими журналістами. За її словами, сердце її зараз з Україною.

Після свого виступу і грін-румі Моніка мала у руках саме український прапор.

На прес-конференції переможців першого півфіналу вона сказала, що Європа не може забути про Україну.

Скриншот з відео

Хочу сказати ще одну важливу річ. Я дуже хочу, щоб кожний з вас не забував про війну в Україні, підтримував їх, віддавав гроші на благочинність. Гроші є важливими, але й увага є не менш важливою. Робіть це, будь ласка, вони потребують нас. Слава Україні! Героям Слава!

Латвія

Наші друзі з Латвії – гурт Citi Zēni – також підтримали Україну великим синьо-жовтим стягом у грін-румі після виступу.

Скриншот з відео

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