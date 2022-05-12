Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну
Під час ефіру першого півфіналу Євробачення, який відбувся 10 травня, солідарність Україні висловили представники Литви, Латвії та Ісландії!
Ісландія
Конкурсантки також розгорнули великий прапор України у грін-румі, чекаючи результатів першого півфіналу. До речі, гурт Systur кваліфікувався у фінал і під час прес-конференції дівчата сказали, що відчувають спорідненість з українцями.
Ми хотіли дати надію людям, які страждають, бо не мають свободи. Зараз важкі часи для України, ми даємо надію тим, хто бореться. Ви не повинні здаватися. Ми тримаємося усі разом. Потрібно говорити про Україну якомога голосніше і не нормалізувати війну.
Литва
Виконавиця Моніка, що представляє Литву, спілкувалася з українськими журналістами. За її словами, сердце її зараз з Україною.
Після свого виступу і грін-румі Моніка мала у руках саме український прапор.
На прес-конференції переможців першого півфіналу вона сказала, що Європа не може забути про Україну.
Хочу сказати ще одну важливу річ. Я дуже хочу, щоб кожний з вас не забував про війну в Україні, підтримував їх, віддавав гроші на благочинність. Гроші є важливими, але й увага є не менш важливою. Робіть це, будь ласка, вони потребують нас. Слава Україні! Героям Слава!
Латвія
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