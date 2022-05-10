ТОП-3 претенденти на перемогу у Євробаченні 2022 за версією букмекерів

10 мая 2022 19:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-3 претенденти на перемогу у Євробаченні 2022 за версією букмекерів
ТОП-3 претенденти на перемогу у Євробаченні 2022 за версією букмекерів / instagram.com/suspilne.eurovision

Розповідаємо про ставки букмекерів за декілька годин до початку першого півфіналу Євробачення.

В українців нині дуже складні часи, але хоча б на букмекерські ставки дивитися приємно. Справа у тому, що саме Україна декілька тижнів знаходиться на першій сходинці у букмекерів. Ставок на представників нашої країни так багато, що відсоток на перемогу Kalush Orchestra сягнув беспрецедентного показника в 49%.

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До прикладу раніше виконавці займали перші місця з 10-15 відсотками.

І це вже було дуже багато. 

На другому місці опинився дует Mahmood та BLANCO із Італії. Саме ця країна приймає Євробачення у цьому році. Скажемо чесно, що країна, яка приймає конкурс, ну дуже рідко його виграє. Ну, а замикає трійцю із коефіцієнтом 10% британський блогер-співак Сем Райдер. 

Перший півфінал Євробачення та виступ наших представників побачимо вже сьогодні!

Нагадаємо, 

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