ТОП-3 претенденти на перемогу у Євробаченні 2022 за версією букмекерів

ТОП-3 претенденти на перемогу у Євробаченні 2022 за версією букмекерів / instagram.com/suspilne.eurovision

Розповідаємо про ставки букмекерів за декілька годин до початку першого півфіналу Євробачення.

В українців нині дуже складні часи, але хоча б на букмекерські ставки дивитися приємно. Справа у тому, що саме Україна декілька тижнів знаходиться на першій сходинці у букмекерів. Ставок на представників нашої країни так багато, що відсоток на перемогу Kalush Orchestra сягнув беспрецедентного показника в 49%.

До прикладу раніше виконавці займали перші місця з 10-15 відсотками.

І це вже було дуже багато.

На другому місці опинився дует Mahmood та BLANCO із Італії. Саме ця країна приймає Євробачення у цьому році. Скажемо чесно, що країна, яка приймає конкурс, ну дуже рідко його виграє. Ну, а замикає трійцю із коефіцієнтом 10% британський блогер-співак Сем Райдер.

Перший півфінал Євробачення та виступ наших представників побачимо вже сьогодні!

Нагадаємо,