ТОП-3 претенденти на перемогу у Євробаченні 2022 за версією букмекерів
Розповідаємо про ставки букмекерів за декілька годин до початку першого півфіналу Євробачення.
В українців нині дуже складні часи, але хоча б на букмекерські ставки дивитися приємно. Справа у тому, що саме Україна декілька тижнів знаходиться на першій сходинці у букмекерів. Ставок на представників нашої країни так багато, що відсоток на перемогу Kalush Orchestra сягнув беспрецедентного показника в 49%.
І це вже було дуже багато.
На другому місці опинився дует Mahmood та BLANCO із Італії. Саме ця країна приймає Євробачення у цьому році. Скажемо чесно, що країна, яка приймає конкурс, ну дуже рідко його виграє. Ну, а замикає трійцю із коефіцієнтом 10% британський блогер-співак Сем Райдер.
Перший півфінал Євробачення та виступ наших представників побачимо вже сьогодні!
Нагадаємо,