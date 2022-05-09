Що робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує вибухи? – поради психолога Дмитра Карпачова
Вибухів та обстрілів бояться як діти, так і дорослі. У рубриці дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує звуки війни.
Що ж робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує вибухи:
♦ не панікуйте на очах дитини. Ваш страх лякає її ще більше. Коли дитина бачить, що дорослі панікують, що вони перелякані, вона розуміє, що трапилося щось жахливе. Що – невідомо. І далі у своїй уяві малеча малює жахіття;
♦ пояснюйте, що відбувається. Не залишайте дітей на самоті зі страхами;
♦ обмежуйте доступ дитини до інтернету, аби вона не бачила шок-контенту. Дитина зараз має вільний доступ до мережі. Жаливі кадри погіршують стан;
♦ поясніть дитині, що війна – не особисто проти неї. Це воюють країни та армії;
♦ покажіть дитину лікарю, адже тремор може свідчити про захворювання;
♦ найкращий варіант – поїхати туди, де дитині не буде так страшно.