Що робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує вибухи? – поради психолога Дмитра Карпачова

Що робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує вибухи? – поради психолога Дмитра Карпачова

Вибухів та обстрілів бояться як діти, так і дорослі. У рубриці дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує звуки війни.

Що ж робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує вибухи:

Продавчиня Аліна з Одеси розповіла, що у її сина трясуться руки, коли він нервує. А одного разу у хлопчика з переляку з’явилася сивина. За словами психолога Дмитра Карпачова, це ознака того, що на фізіологічному рівні нервова система дитини не витримує емоційного навантаження.

♦ не панікуйте на очах дитини. Ваш страх лякає її ще більше. Коли дитина бачить, що дорослі панікують, що вони перелякані, вона розуміє, що трапилося щось жахливе. Що – невідомо. І далі у своїй уяві малеча малює жахіття;

♦ пояснюйте, що відбувається. Не залишайте дітей на самоті зі страхами;

♦ обмежуйте доступ дитини до інтернету, аби вона не бачила шок-контенту. Дитина зараз має вільний доступ до мережі. Жаливі кадри погіршують стан;

♦ поясніть дитині, що війна – не особисто проти неї. Це воюють країни та армії;

♦ покажіть дитину лікарю, адже тремор може свідчити про захворювання;

♦ найкращий варіант – поїхати туди, де дитині не буде так страшно.