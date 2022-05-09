Що робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує вибухи? – поради психолога Дмитра Карпачова

9 мая 2022 23:02 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Що робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує вибухи? – поради психолога Дмитра Карпачова
Що робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує вибухи? – поради психолога Дмитра Карпачова
pixabay.com

Вибухів та обстрілів бояться як діти, так і дорослі. У рубриці дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує звуки війни.

Читайте такжеЯк побороти тривогу за допомогою практики усвідомленості: 5 порад від психологині
Продавчиня Аліна з Одеси розповіла, що у її сина трясуться руки, коли він нервує. А одного разу у хлопчика з переляку з’явилася сивина. За словами психолога Дмитра Карпачова, це ознака того, що на фізіологічному рівні нервова система дитини не витримує емоційного навантаження.

Що ж робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує вибухи:

♦ не панікуйте на очах дитини. Ваш страх лякає її ще більше. Коли дитина бачить, що дорослі панікують, що вони перелякані, вона розуміє, що трапилося щось жахливе. Що – невідомо. І далі у своїй уяві малеча малює жахіття;

♦ пояснюйте, що відбувається. Не залишайте дітей на самоті зі страхами;

♦ обмежуйте доступ дитини до інтернету, аби вона не бачила шок-контенту. Дитина зараз має вільний доступ до мережі. Жаливі кадри погіршують стан;

♦ поясніть дитині, що війна – не особисто проти неї. Це воюють країни та армії;

♦ покажіть дитину лікарю, адже тремор може свідчити про захворювання;

♦ найкращий варіант – поїхати туди, де дитині не буде так страшно.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ діти психолог корисні поради війна психологія Дмитро Карпачов

Материалы по теме

Маша Єфросініна зізналася, що на початку війни пережила кризу у шлюбі
Новости

Маша Єфросініна зізналася, що на початку війни пережила кризу у шлюбі
Андрій Бєдняков – про 9 травня: Це день скорботи за тими, хто віддав життя, щоб перемогти величезне зло
Новости

Андрій Бєдняков – про 9 травня: Це день скорботи за тими, хто віддав життя, щоб перемогти величезне злоЭксклюзив
Даша Астаф’єва розповіла, як війна змінила її життя
Новости

Даша Астаф’єва розповіла, як війна змінила її життя
Сергій Притула розповів, як його 4-річна донька реагує на війну
Новости

Сергій Притула розповів, як його 4-річна донька реагує на війну
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим - відео

Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим - відео
Як не з'їхати з глузду під час війни: головні поради

Як не з'їхати з глузду під час війни: головні поради
“Я вам пишу”: як українська піарниця Анна Салата забулила топових артистів кремля

“Я вам пишу”: як українська піарниця Анна Салата забулила топових артистів кремля
Українці назвали шоу на честь Бориса Джонсона: проєкт стартує в ефірі телеканалу «Індиго TV»

Українці назвали шоу на честь Бориса Джонсона: проєкт стартує в ефірі телеканалу «Індиго TV»

Популярное видео

Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Екстремальне материнство (ефір від 26.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Екстремальне материнство (ефір від 26.04.2022)
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 1 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 1 серію онлайн
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 2 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 2 серію онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK