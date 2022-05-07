Як побороти тривогу за допомогою практики усвідомленості: 5 порад від психологині
Для багатьох українців тривога зараз — незмінний та нав’язливий супутник, адже ми живемо у час, коли все наше життя може зруйнувати війна.
Наше життя сповнене тривог, кожен день приносить страхи, надії та розчарування. Занепокоєння щодо свого життя і здоров'я, життя своїх близьких посилюється відчуттям нестабільності та невизначеності. Якщо на тлі стресу ви помічаєте проблеми зі сном, компульсивне переїдання, зниження концентрації уваги та мотивації, можливо, настав час звернутися до практики усвідомленості, — сказала учасниця реаліті Нового каналу.
Як побороти тривогу: поради психологині
1. Прийміть свою тривогу. Вона – неминуча частина людського життя. Заперечуючи це почуття, ми не стаємо спокійнішими, адже пригнічені переживання нікуди не зникають. Навпаки, проявляються згодом у вигляді емоційних зривів та психосоматичних симптомів. Прийняття зовсім не означає приреченість та визнання поразки. Насамперед це розуміння своїх почуттів та відмова від безплідної боротьби з ними. Дозвольте собі відчувати тривогу та навчіться особливо на неї реагувати.
2. Створіть дистанцію. Проблема з тривогою виникає тоді, коли ми перестаємо розрізняти реальну загрозу і наші уявлення про неї. Якщо ви змішуєте свої переживання про здоров’я близьких і занепокоєння економічною ситуацією у країні, то лише «підгодовуєте» свій стрес. Навчіться дистанціюватися від негативних і самокритичних роздумів, не занурюючись в емоції, а спостерігаючи за ними з боку. У цьому може допомогти медитація.
4. Відключіть багатозадачність. У стані перманентної тривоги може виникнути бажання «відключити» негативні думки та зайняти кожну вільну хвилину продуктивною діяльністю. Слухати освітній подкаст під час приготування вечері чи гратися з дітьми, водночас вирішуючи робочі питання, – в теорії так ви економите безліч часу та забуваєте про свої переживання. Але на практиці в режимі багатозадачності увага виснажується, симпатична нервова система активується, а мозок переходить у режим автопілота.
5. Навчіться самоспівчувати. Не менш важливою є практика доброти. Вона починається з самоспівчуття – неосудливого і співчутливого ставлення до самого себе. Головне – пам’ятати, що співчуття до іншого народжується тоді, коли є співчуття до себе.
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