Месник: Ендрю Ґарфілд очолить масштабне народне повстання в новому екшені Пола Ґрінґрасса

Представлено перший трейлер епічно-історичного екшену "Месник" із Ендрю Ґарфілдом

Компанія Green Light Films представила офіційний трейлер епічно-історичного екшену “Месник” (The Uprising) — нового фільму дворазового номінанта на премію «Оскар» Пола Ґрінґрасса. Стрічка, заснована на реальних подіях Англійського селянського повстання 1381 року, пропонує новий погляд на історію, яку деякі дослідники пов'язують із зародженням легенди про Робіна Гуда. Українська прем'єра відбудеться восени цього року.

Події фільму “Месник” розгортаються в Англії XIV століття, яку спустошила пандемія чуми, відома як Чорна смерть. На тлі голоду, страху й непосильних податків звичайний селянин стає несподіваним лідером народного повстання проти жорстокої влади короля Річарда II. Йому доведеться згуртувати навколо себе армію простих людей, щоб кинути виклик короні.

Головну роль виконав дворазовий номінант на премію «Оскар» та володар «Золотого глобуса» за роль у фільмі «Тік-так, бум!» Ендрю Ґарфілд. Для актора це одна з наймасштабніших і фізично найскладніших ролей останніх років. Разом із ним у стрічці зіграли Джеймі Белл, Стівен Діллейн, Том Голландер, Космо Джарвіс, Томасін МакКензі та Джонні Лі Міллер.

Режисером і сценаристом “Месника” став Пол Ґрінґрасс — автор “Капітана Філліпса”, “Загубленого рейсу” та фільмів франшизи про Джейсона Борна. Робота над проєктом розпочалася ще у 2022 році. Сам Пол Ґрінґрасс зізнається, що ідея стрічки виникла під час пандемії, коли він шукав сюжет, здатний відгукнутися сучасній аудиторії.

“Мене найбільше зацікавила універсальність цієї історії. Це був один із перших моментів, коли в центрі опинилися не королі, королеви чи можновладці, а звичайні люди — їхні прагнення, мрії та надії”, — розповів Пол Ґрінґрасс.

За виробництво стрічки відповідає Blumhouse Productions — одна з найуспішніших жанрових студій сучасного Голлівуду, яка подарувала глядачам “Астрал”, “М3ҐАН”, “Обсесію” та десятки інших касових хітів. Для студії, яку насамперед асоціюють із культовими горорами, “Месник” став одним із перших масштабних історичних проєктів за останні роки.

Основні зйомки фільму проходили в Німеччині — на студії Penzing Studios, а також у Баварії та Нюрнберзі. Для масштабних батальних сцен творці залучили тисячі статистів.