Джейсону Стейтему виповнюється 59 років. Маловідомі факти про кар'єру, відмову від супергероїв, особисте життя та новий фільм «Заколот» 2026 року — читайте у статті.

Джейсону Стейтему — 59: як спортсмен без акторської освіти став головною зіркою сучасних бойовиків

26 липня Джейсону Стейтему виповнюється 59 років. За майже три десятиліття він став одним із небагатьох акторів, чиє ім'я давно перетворилося на окремий бренд сучасного бойовика. До дня народження згадуємо маловідомі факти, які сформували його кар'єру, а також новий екшен-трилер «Заколот» — єдину прем'єру актора до кінця 2026 року.

Стейтем ніколи не мріяв про кіно

До того як стати актором, Джейсон Стейтем майже 12 років входив до збірної Великої Британії зі стрибків у воду та представляв Англію на Іграх Співдружності 1990 року. Не зумівши потрапити до олімпійської збірної, він завершив спортивну кар'єру — і саме тоді його життя різко змінилося.

“Думаю, саме те, чого мені не вдалося досягти у спорті, змусило мене значно серйозніше поставитися до акторської кар'єри”, — сказав Стейтем в інтерв'ю BBC.

Успіх без акторської освіти

Першу головну роль у великому кіно Стейтем отримав уже після 30 років. На відміну від більшості голлівудських акторів, він ніколи не навчався в театральній школі й не має професійної акторської освіти.

“Поки інші актори навчалися у театральній школі плакати, я вчився робити сальто”, — зауважив він в інтерв'ю Esquire.

З лондонського ринку — на великі екрани

Після завершення спортивної кар'єри Стейтем продавав прикраси й парфуми на вуличних ринках Лондона та працював моделлю. Саме тоді він познайомився з Гаєм Річі, який запропонував йому роль у “Карти, гроші та два стволи”.

“Гай шукав людину, яка справді жила таким життям. Він хотів когось справжнього, а не актора, який намагався б це зіграти”, — згадував Стейтем в інтерв'ю indieLONDON.

Стейтем завжди мріяв бути каскадером

Джейсон Стейтем неодноразово зізнавався, що завжди захоплювався саме каскадерами, а не кінозірками. Навіть сьогодні, виконуючи багато трюків самостійно, він наголошує: справжні герої бойовиків — саме каскадери. Саме тому актор уже багато років закликає створити для них окрему премію “Оскар”.

“Каскадери — це невизнані герої. Саме вони щодня ризикують власним життям. Потім перед зеленим екраном стає якийсь актор, кривить обличчя, ніби сам виконує трюк. Для мене це просто фарс”, — сказав він журналістам The Guardian.

Майже не бере пауз між зйомками

За майже три десятиліття в кіно Стейтем практично щороку знімається в нових проєктах. Сам актор пояснює це так: після непростого шляху до успіху він не звик втрачати можливості. Його життєве правило: “Поки світить сонце — треба косити сіно”. Тому актор рідко бере тривалі паузи між зйомками й продовжує залишатися одним із найбільш затребуваних героїв сучасного екшену.

Особисте життя без зайвого шуму

Із 2010 року Джейсон Стейтем перебуває у стосунках із британською моделлю Розі Гантінгтон-Вайтлі. Пара заручена, виховує двох дітей і залишається однією з найзакритіших у Голлівуді.

“Джейсон — найкращий тато. Мені навіть складно описати це словами… Спостерігати за ним у цій ролі — справжнє щастя”, — сказала Розі Гантінгтон-Вайтлі в інтерв'ю Harper's Bazaar UK.

Чому Стейтем не став супергероєм

Попри десятки головних ролей у блокбастерах, Джейсон Стейтем жодного разу не зіграв супергероя. Актор не приховує, що йому значно ближчі персонажі, які покладаються на витривалість, дисципліну та власні сили, а не на надздібності чи комп'ютерні спецефекти.

“Одягнути плащ, натягнути трико — і вже супергерой? Та вони ж нічого не роблять! Просто сидять у своєму трейлері. Усе це на сто відсотків створюють каскадери й зелений екран. Як це може мене захоплювати?” — сказав Стейтем в інтерв'ю The Guardian.

“Заколот”: нова пастка Джейсона Стейтема — з 27 серпня у кіно

“Заколот” продовжує одну з найуспішніших формул Джейсона Стейтема — герой опиняється в пастці, звідки, здається, немає виходу. Після відкритого океану в «Мег» цього разу смертельно небезпечною ареною стає гігантський контейнеровоз. Саме там колишньому спецпризначенцю Коулу Ріду доведеться не лише боротися за життя, а й довести власну невинуватість, викривши міжнародну злочинну змову. Для самого Стейтема це ще й єдина велика кінопрем'єра 2026 року — побачити актора в новому екшені українські глядачі зможуть вже з 27 серпня.