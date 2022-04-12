Як не підірватися на мінах: правила безпеки для мирного населення

Як не підірватися на мінах: правила безпеки для мирного населення

ЗСУ звільнили від російських окупантів багато міст і сіл, але відсутність загарбників не означає, що там стало безпечно.

У зоні бойових дій завжди залишається велика кількість нерозірваних снарядів, прихованих мін і розтяжок, від яких помирає або калічиться багато цивільних у наступні роки або навіть десятиріччя після війни. Тож кандидат хімічних наук і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч підготував список основних правил, яких треба дотримуватися, щоб не підірватися.

Передусім необхідно знати, як виглядають міни, які ворог встановлює на нашій території:

1. Міни натискної дії – вибухають, коли людина наступає на них, у результаті чого може відірвати ногу або частину ступні. Це ПМН-2 (типова фугасна протипіхотна міна), ПФМ-1 (її ще називають «пелюстка» – особливо небезпечна, бо своєю цікавою формою приваблює дітей), ТМ-62 (протитанкова міна, яка вибухає при наїзді на неї автомобіля або іншої техніки).

2. Міни, що встановлюються у вигляді розтяжки – тонкої нитки чи металевого дроту, який тягнеться від запалу міни над землею на висоті 10-15 сантиметрів: ОЗМ-72 (в народі – «жаба», бо перед спрацюванням підстрибує й вибухає; у встановленому вигляді повністю занурена в землю, на поверхні стирчить лише підривник), МОН-50 (міна спрямованої дії, що вражає смертельним потоком уламків у вузькому секторі), ПОМЗ-2 (осколкові міни зразка Другої світової війни), граната Ф-1.

Окремо хочу виділити ПОМ-2 і ПОМ-3. Вони зовні схожі. Перша розкидає навколо себе тонкі капронові нитки – коли хтось їх зачіпає, стається вибух. Друга більш підступна, бо обладнана сейсмодатчиком, який реагує на кроки людини. Обидві мають пристрій самоліквідації, що підриває ї[ через певний час. До таких мін КАТЕГОРИЧНО заборонено наближатися, – наголосив Гліб.

Як не підірватися на мінах: правила безпеки

1. Не повертайтеся до розмінування. У звільнені міста та села можна приїжджати лише тоді, коли ДСНС дадуть на це добро. Адже територія, зокрема й будинки, потребують розмінування.

2. Не заходьте в небезпечні місця. Категорично заборонено заходити на покинуті ворогом бойові позиції, адже вони точно будуть заміновані. Не ходіть там, де можуть бути міни, – це узбіччя, лісосмуги, нерозорані поля тощо.

3. Зупиніться, відійдіть. Якщо ви помітили міну або будь-який інший боєприпас, негайно зупиніться! Швидше за все, поруч будуть ще міни. Відійдіть по своїх же слідах на безпечну відстань – метрів на 300.

4. Негайно повідомте про знахідку спеціалістам. Одразу повідомте в ДСНС (101), поліцію (102) або місцеві органи влади.

5. Позначте небезпечну ділянку. Прослідкуйте, щоб до прибуття вибухотехніків ніхто не наближався до небезпечного місця.

6. Не розміновуйте самостійно! Забудьте все, що ви бачили у фільмах. Зазвичай міни встановлюють так, щоб при спробі їх знешкодити стався вибух.