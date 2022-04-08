5 способів зняти стрес під час війни

Медики нагадують, стрес не варто терпіти, з ним необхідно боротися. Руйнівний вплив стресу ви відчуєте за декілька тижнів, якщо не почнете працювати.

1. Займіться спортом

Зараз найпривабливішим варіантом будуть заняття вдома, адже в квартирі безпечніше, ніж на вулиці.

Якщо в вашому місті все спокійно, є сенс записатися у спортзал. Спорт допомогає боротися з депресивними думками, він відволікає.

2. Займіться сексом

Психологи не радять уникати інтиму зі своїм партнером, під час сексу в кров потрапляє гормон, який робить нас щасливими хоча б на декілька хвилин.

3. Приділіть увагу собі

Ще до війни планували СПА-процедури або масаж? Ідіть і робіть. І тіло буде доглянутим, і настрій добрим. Всі задоволені.

4. Слідкуйте за якістю свого сну

Якщо ви будете спати по 8 годин на добу, рівень стресу знизиться навіть без додаткових зусиль.

5. Медитація

Цей варіант підходить не всім, але якщо ви раніше цікавилися подібними практиками, то саме зараз медитація або, наприклад, йога можуть вам допомогти наблизитися до внутрішньої гармонії, знизити рівень стресу під час війни.

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