Комік Фелікс Редька розповів про пародію на Олексія Арестовича

30 марта 2022 13:10 Туренко Андрей
Комік Фелікс Редька розповів про пародію на Олексія Арестовича
Комік Фелікс Редька

Комік Фелікс Редька також розповів, як люди відреагували на жарти про російське політичне керівництво та військовослужбовців, які він розповів у «Стендапі в бомбосховищі».

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У мирний час Фелікс Редька – організатор концертних турів. З 2015 року хлопець займається стендапом, до цього грав у КВК. Ще у Фелікса є свій YouTube-канал з гумористичним контентом, він також співпрацює з Дмитром Гордоном. Разом вони розробили офіційний мерч Гордона, а Фелікс сам заснував магазин з цими товарами. 

Наразі Редька перебуває в Сумах. У воєнний час хлопець вирішив не зупинятись і підтримувати українців гумором. Зняв пародію на Олексія Арестовича, яка розлетілася мережею. А потім здивував «Стендапом в бомбосховищі». 

Від початку війни ми з хлопцями, з якими разом робимо гумористичний контент, намагалися максимально відволікти від поточних подій насамперед себе, – розповідає Фелікс Редька ексклюзивно Новому каналу. – Робили скетчі, рекламу з гумором, моніторили, що актуально в інтернеті, з чого сміються люди, на чому роблять акцент. Натрапили на відео Олексія Арестовича і зрозуміли, що він набирає популярності. Посиділи на кухні, за півдня придумали ідею, ще за півдня її реалізували й опублікували. Чесно кажучи, ставку на те, що так зайде, ми не робили. Але люди почали поширювати це відео, і понеслося. А Арестович мені, до речі, так і не відповів.

Комік Фелікс Редька / пресс-служба Нового канала

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Ажіотаж, який здійняла пародія на Олексія Арестовича, дав хлопцям зрозуміти, що в ці важкі часи залишається запит на гумор. Тож в них з’явилася ідея зробити захід офлайн.

Спершу хотіли зробити його для ЗСУ. На жаль, через питання безпеки таке зараз неможливо, – каже Фелікс. – Почали думати, як це зробити для звичайних глядачів. У концертному залі, театрі чи кафе проводити теж небезпечно. Тоді ми зрозуміли, що щодня спускаємось у бомбосховище, то чому б не організувати захід там? Знайшли людей, які облаштовують укриття, вони дали нам дозвіл на проведення заходу. Потім знайшли команду, яка допомогла з налаштуванням звуку та світла. За два дні до стендапу дали анонс у соціальних мережах. Охочих реєстрували і адресно надсилали місцезнаходження бомбосховища, оскільки воно було секретним. Врешті зібрали 100-120 глядачів і провели безкоштовний концерт. Трішки незвично, що це було в обід. Стендап сам по собі – вечірній жанр, а тут посеред дня. Але у бомбосховищі немає вікон, тож атмосфера склалася потрібна. Щодо жартів, то, чесно кажучи, немає тем, на які складно писати. Глядач нам надав повний карт-бланш. Звісно, були певні моральні стопи. Головною мішенню нашого гумору стали російське політичне керівництво та військовослужбовці. Жартували переважно про них, тож меж не було.

Комік Фелікс Редька / пресс-служба Нового канала

Фелікс Редька та його команда хочуть повторити такі стендап-вечори у військовий час. Але через те, що не відомо, що буде завтра, важко спрогнозувати – де, коли і як вони це зроблять. Підбадьорюють гумористів коментарі аудиторії.

На самому концерті негативних відгуків ми не отримали взагалі, – ділиться хлопець. – Та й не очікували. Що стосується соцмереж, то такі люди, звісно, є. Але це 1-2%. Значно більше було позитивних відгуків і подяки, що, мовляв, дали людям можливість відволіктися на півгодини від поганих новин.

З гумором – до перемоги!

Нагажаємо, 

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новини особисте життя зірок Новий канал Фелікс Редька Олексій Арестович

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