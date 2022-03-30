Комік Фелікс Редька розповів про пародію на Олексія Арестовича

Комік Фелікс Редька також розповів, як люди відреагували на жарти про російське політичне керівництво та військовослужбовців, які він розповів у «Стендапі в бомбосховищі».

У мирний час Фелікс Редька – організатор концертних турів. З 2015 року хлопець займається стендапом, до цього грав у КВК. Ще у Фелікса є свій YouTube-канал з гумористичним контентом, він також співпрацює з Дмитром Гордоном . Разом вони розробили офіційний мерч Гордона, а Фелікс сам заснував магазин з цими товарами.

Наразі Редька перебуває в Сумах. У воєнний час хлопець вирішив не зупинятись і підтримувати українців гумором. Зняв пародію на Олексія Арестовича, яка розлетілася мережею. А потім здивував «Стендапом в бомбосховищі».

Від початку війни ми з хлопцями, з якими разом робимо гумористичний контент, намагалися максимально відволікти від поточних подій насамперед себе, – розповідає Фелікс Редька ексклюзивно Новому каналу. – Робили скетчі, рекламу з гумором, моніторили, що актуально в інтернеті, з чого сміються люди, на чому роблять акцент. Натрапили на відео Олексія Арестовича і зрозуміли, що він набирає популярності. Посиділи на кухні, за півдня придумали ідею, ще за півдня її реалізували й опублікували. Чесно кажучи, ставку на те, що так зайде, ми не робили. Але люди почали поширювати це відео, і понеслося. А Арестович мені, до речі, так і не відповів.

Комік Фелікс Редька / пресс-служба Нового канала

Ажіотаж, який здійняла пародія на Олексія Арестовича, дав хлопцям зрозуміти, що в ці важкі часи залишається запит на гумор. Тож в них з’явилася ідея зробити захід офлайн.

Спершу хотіли зробити його для ЗСУ. На жаль, через питання безпеки таке зараз неможливо, – каже Фелікс. – Почали думати, як це зробити для звичайних глядачів. У концертному залі, театрі чи кафе проводити теж небезпечно. Тоді ми зрозуміли, що щодня спускаємось у бомбосховище, то чому б не організувати захід там? Знайшли людей, які облаштовують укриття, вони дали нам дозвіл на проведення заходу. Потім знайшли команду, яка допомогла з налаштуванням звуку та світла. За два дні до стендапу дали анонс у соціальних мережах. Охочих реєстрували і адресно надсилали місцезнаходження бомбосховища, оскільки воно було секретним. Врешті зібрали 100-120 глядачів і провели безкоштовний концерт. Трішки незвично, що це було в обід. Стендап сам по собі – вечірній жанр, а тут посеред дня. Але у бомбосховищі немає вікон, тож атмосфера склалася потрібна. Щодо жартів, то, чесно кажучи, немає тем, на які складно писати. Глядач нам надав повний карт-бланш. Звісно, були певні моральні стопи. Головною мішенню нашого гумору стали російське політичне керівництво та військовослужбовці. Жартували переважно про них, тож меж не було.

Комік Фелікс Редька / пресс-служба Нового канала

Фелікс Редька та його команда хочуть повторити такі стендап-вечори у військовий час. Але через те, що не відомо, що буде завтра, важко спрогнозувати – де, коли і як вони це зроблять. Підбадьорюють гумористів коментарі аудиторії.

На самому концерті негативних відгуків ми не отримали взагалі, – ділиться хлопець. – Та й не очікували. Що стосується соцмереж, то такі люди, звісно, є. Але це 1-2%. Значно більше було позитивних відгуків і подяки, що, мовляв, дали людям можливість відволіктися на півгодини від поганих новин.

З гумором – до перемоги!

Нагажаємо,