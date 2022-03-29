Олег Іваніця розповів, що готувався до війни

29 марта 2022 14:00 Туренко Андрей
Олег Іваніця розповів, що готувався до війни
Актор Олег Іваниця
пресс-служба

Актор серіалу «Жіночий лікар» Олег Іваниця розповів, що готувався захищати Україну ще до початку війни.

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Актор Олег Іваниця, який зараз служить у лавах тероброни, розповів, як дізнався про початок війни.

Я прокинувся і побачив купу повідомлень у месенджерах, і там було страшне слово: «Почалося», - ділиться Іваниця. - 24 лютого пішов боронити країну. Хотів записатися у тероборону наприкінці січня, я тоді зрозумів, що щось станеться. Мені сказали, що потрібен військовий квиток. Я почав його поновлювати, і мені для цього знадобилося близько місяця. Забрав військовий квиток 23 лютого.

Актор Олег Іваниця / пресс-служба канала Украина

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За словами актора, його колишня дружина з дітьми зараз на Заході України. Друзі, яких актор мав у Росії, не висловили підтримку Україні, тож він обірвав з ними контакт.

Коли бачиш кількість мирних людей, дітей, які загинули - це не тільки Путін, який віддає накази, а і люди, які стріляють і підтримують, - говорить Іваниця і додає, що лише через десятиліття можливе поновлення дискурсу щодо стосунків між державами. - Народ потакає фашизму або своєю пасивністю або боягузтвом. Стрибки рейтингу Путіна відбувалися під час чеченської війни, грузинської війни, анексії Криму, і це пряма відповідь на питання: чи хочуть росіяни війни.

Актор переконаний, що до Києва російські війська не сунуться, а війна триватиме ще два місяці.

Нагадаємо, 

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