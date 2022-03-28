Даніель Салем розповів про відчуття на передовій
28 марта 2022 17:00
Ведучий Даніель Салем
пресс-служба канала Украина
Ведучий телеканалу «Україна» Даніель Салем зізнався, що відчуває, захищаючи рідну землю на передовій.
Читайте такжеВедучий "Орла і Решки" Женя Синельников – про мовчання зірок та розмову з Регіною ТодоренкоВедучий Даніель Салем не приховує, воювати страшно, але він пообіцяв близьким, що, коли все скінчиться, обійме їх. Така мотивація допомагає у складних ситуаціях.
Коли переступаєш межу, рубіж, треба чітко розуміти, що дороги назад немає. Коли мене запитують, чи страшно на передовій, я правду кажу: Страшно. Страшно. Страшно! Страшно! Але ми всі давали обіцянку, що ми обов'язково зустрінемося, обіймемося, візьмемося за руки, поцілуємось зі своїми близькими на землі. Ця обіцянка дає величезну впевненість у собі та в тих, з ким ти стоїш на передовій. Шкода, що я не можу розповісти більше…але перебуваючи там, я зустрів одесита, музиканта, художника, фермера, і всі мали один погляд - погляд впевненості, погляд гордості і чітке бачення нашої з вами перемоги! Люблю тебе, моя Україно! - ділиться Салем на своїй сторінці в соцмережі.
Ведучий Даніель Салем / пресс-служба канала Украина
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Я сміятимусь і посміхатимуся у всі свої ікла! Я вибір зробив давно, і не пробачу я їм Дітей і в полон нікого не візьму, нехай здаються там, не хочу війни, не хочу болю, одне питання: навіщо! Ми охороняємо нашу землю. Ми переможемо, тому що ми вміємо любити, дихати на повні груди, сміятися страху в обличчя! - підписав відео Даніель.
Нагадаємо,