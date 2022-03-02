Даниэль Салем из дежурства в теробороне трогательно обратился к дочери - видео

2 марта 2022 21:01 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Даниэль Салем из дежурства в теробороне трогательно обратился к дочери - видео
Даниэль Салем
пресс-служба

Ведущий программы «Зірковий шлях» на телеканале «Украина» Даниэль Салем поделился трогательным видео с дочерью.

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Ведущий канала «Украина» Даниэль Салем вступил в территориальную оборону. На своей странице в социальной сети ведущий выложил видео, на котором общается со своей дочкой по видео связи.

«Нет прощения тому, кто хочет отнять у тебя твоё. Нет прощения тому, кто убивает невинных. Нет прощения тому, кто разделяет близких на неопределенное время! Но ничего…Легко добытое счастье не может длиться долго. Поэтому мы сейчас пройдём все эти муки и насладимся нашей победой. На века! Насладимся всей Нашей страной с каждым Украинцем! А ты будешь мучиться вечность в этой жизни и в другой, в загробной, и это будет бесконечно», - поделился Салем.

Ранее ведущий программы «Зірковий шлях» призвал людей помогать друг другу.

Здравствуй, моя Украина, мало слов у меня, только одно могу сказать, помогайте друг другу чем можете, нашим солдатам сейчас нелегко по всей стране», - говорит ведущий канала «Украина».

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