Даниэль Салем показал, как развлекается с ребенком на самоизоляции: лайфхак от папы

3 мая 2020 15:00 Катерина Даниленко
Даниэль Салем показал, как развлекается с ребенком на самоизоляции: лайфхак от папы
Актер Даниэль Салем
социальная сеть Instagram

Актер уверяет, что никто не пострадал при эксперименте.

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Звезда шоу «Голос країни-10» Даниэль Салем проводит карантин вместе с семьей в родной Одессе. Молодому отцу не приходится скучать вместе с 5-летней дочерью Сантой-Луной.

В своем Instagram мужчина поделился забавным лайфхаком, как можно развлечь родителей и их чадо на самоизоляции. Знаменитость утверждает, что этот способ поможет выделить время на многочисленные онлайн-курсы, изучение языков и просмотр любимых сериалов.

При записи видео не пострадала ни одна стена. Дочь довольна! Впервые все поела, даже овощи, а брокколи оказалась очень вкусной. Советую всем папам! 50 метров ‒ 80 грн. Если больше чем один ребенок в семье, то сматывайте вместе и потом к стене! Когда укладываете спать ‒ тоже можно к полу, работает. Проверено,
‒ написал телеведущий под шуточным видео.

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Фолловеры отметили творческий подход Даниэля и назвали его идеальным отцом: «Салем, ты хороший отец. Всем бы такого отца, который имеет подход к ребенку», «Это гениально. Два года работаю няней в Одессе ‒ ни разу не додумывалась до такого», «Я смотрю, ты няня с высшим педагогическим образованием», «Идеальный папа», «Конец терпению».

Напомним,

Актер Даниэль Салем с дочкой Сантой-Луной / социальная сеть Instagram
 

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