Даниэль Салем показал, как развлекается с ребенком на самоизоляции: лайфхак от папы
Актер уверяет, что никто не пострадал при эксперименте.
В своем Instagram мужчина поделился забавным лайфхаком, как можно развлечь родителей и их чадо на самоизоляции. Знаменитость утверждает, что этот способ поможет выделить время на многочисленные онлайн-курсы, изучение языков и просмотр любимых сериалов.
При записи видео не пострадала ни одна стена. Дочь довольна! Впервые все поела, даже овощи, а брокколи оказалась очень вкусной. Советую всем папам! 50 метров ‒ 80 грн. Если больше чем один ребенок в семье, то сматывайте вместе и потом к стене! Когда укладываете спать ‒ тоже можно к полу, работает. Проверено,‒ написал телеведущий под шуточным видео.
Напомним,
- Алена Шоптенко впечатлила эффектной домашней фотосессией: в одном боди.
- Вика из НеАнгелов показала выдающиеся формы на кухонном столе ‒ видео.