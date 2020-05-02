Дан Балан показал нежное фото с Тиной Кароль: если это намек, то мы поняли
Отношения звездных тренеров талант-шоу «Голос страны-10» Тины Кароль и Дана Балана окутаны тайной уже несколько лет.
И хоть феерический финал шоу, где молодые люди выступили вместе, состоялся еще 26 апреля, певец продолжает радовать поклонников фото и видеоматериалами с Тиной Кароль. Так, на днях Дан опубликовал «закулисное» видео с прямого эфира шоу, а вчера поделился очень романтичным снимком с Кароль.
В кадре Дан нежно обнимает за плечи Тину, а она, в свою очередь, прижимается к плечу артиста. Фотография, сделанная в ретро-стиле, стала постером к их новой дуэтной песни «Помнишь». Именно эту песню зрители впервые услышали в финале «Голоса страны-10», которую артисты вдвоем исполнили в доме Тины Кароль. Композиция появилась на одном из музыкальных сервисов, о чем и объявил в микроблоге исполнитель.
Напомним,