Дан Балан показал нежное фото с Тиной Кароль: если это намек, то мы поняли

2 мая 2020 15:00 Катерина Даниленко
Дан Балан показал нежное фото с Тиной Кароль: если это намек, то мы поняли
Певец Дан Балан
социальная сеть Instagram

Отношения звездных тренеров талант-шоу «Голос страны-10» Тины Кароль и Дана Балана окутаны тайной уже несколько лет.

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Поклонники с надеждой создают романтические видеоролики, фотоколлажи и пишут фанфики о кумирах, а сами артисты то и дело подливают масла в огонь своим поведением. Во время совместных выступлений и судейства на шоу и Дан и Тина очень нежно и с трепетом относятся друг к другу.

И хоть феерический финал шоу, где молодые люди выступили вместе, состоялся еще 26 апреля, певец продолжает радовать поклонников фото и видеоматериалами с Тиной Кароль.  Так, на днях Дан опубликовал «закулисное» видео с прямого эфира шоу, а вчера поделился очень романтичным снимком с Кароль.

В кадре Дан нежно обнимает за плечи Тину, а она, в свою очередь, прижимается к плечу артиста. Фотография, сделанная в ретро-стиле, стала постером к их новой дуэтной песни «Помнишь». Именно эту песню зрители впервые услышали в финале «Голоса страны-10», которую артисты вдвоем исполнили в доме Тины Кароль. Композиция появилась на одном из музыкальных сервисов, о чем и объявил в микроблоге исполнитель.

Тина Кароль и Дан Балан / социальная сеть Instagram

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Романтическая атмосфера на фото и видео заставила поклонников в очередной раз поинтересоваться, когда же пара наконец-то официально подтвердит отношения: «Когда свадьба?», «Это невероятно красиво. Как же я хочу, чтобы они были вместе», «Вы подарили людям надежду на весну, любовь и счастье», «Идеальная пара. Обожаю!», «На это можно смотреть вечно», «Если это намек, то мы поняли».

Напомним,

 

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