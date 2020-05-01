Анна Кошмал снялась в пикантной фотосессии: без белья
Девушка прославилась благодаря роли в нашумевшем сериале.
В социальных сетях звезда делится вегетарианскими рецептами, фотографиями с путешествий и яркими студийными фотосессиями. Именно кадр с недавней съемки приковал наибольшее внимание публики.
Так, Анна позирует перед камерой в черном классическом костюме total black: черных брюках и пиджаке, надетом на голое тело. Сдержанный и одновременно сексуальный лук подчеркнул точеное тело актрисы. А завершили образ нежный макияж в естественных тонах и лаконичная укладка.
Потерялась в твоем свете,‒ написала под снимком 25-летняя знаменитость.
Напомним,