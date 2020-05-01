Анна Кошмал снялась в пикантной фотосессии: без белья

1 мая 2020 16:00 Катерина Даниленко
Анна Кошмал снялась в пикантной фотосессии: без белья
Актриса Анна Кошмал
социальная сеть Instagram

Девушка прославилась благодаря роли в нашумевшем сериале.

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Актриса Анна Кошмал, известная благодаря роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты», ведет довольно скрытый от публики образ жизни. Зимой 2019 года знаменитость тайно вышла замуж, а вскоре родила первенца, которого назвали Михаилом. Рассказывать о личной жизни актриса не любит, супруга и сына не афиширует.

В социальных сетях звезда делится вегетарианскими рецептами, фотографиями с путешествий и яркими студийными фотосессиями. Именно кадр с недавней съемки приковал наибольшее внимание публики.

Так, Анна позирует перед камерой в черном классическом костюме total black: черных брюках и пиджаке, надетом на голое тело. Сдержанный и одновременно сексуальный лук подчеркнул точеное тело актрисы. А завершили образ нежный макияж в естественных тонах и лаконичная укладка.

Потерялась в твоем свете,
‒ написала под снимком 25-летняя знаменитость.

Актриса Анна Кошмал / социальная сеть Instagram

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Фолловеры буквально засыпали восходящую звезду восторженными комментариями: «Как же выросла», «Очень женственная девушка», «Веет от нее добром и теплотой», «Красота», «Очень стройная и красивая», «Фигура просто восторг».

Напомним,

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