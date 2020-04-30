Лилия Ребрик празднует 2-летие дочери Полины: День рождения в условиях карантина и много сюрпризов

30 апреля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Лилия Ребрик празднует 2-летие дочери Полины: День рождения в условиях карантина и много сюрпризов
Лилия Ребрик с мужем и дочками
instagram.com/liliia.rebrik

Сегодня, 30 апреля, в семье ведущей «Ранку з Україною» Лилии Ребрик отмечают второй день рождения дочери Полины.

Несмотря на то, что праздник пройдет в тесном семейном кругу, родители подготовили для маленькой Полины много подарков. Лилия Ребрик вспомнила этот день 2 года назад, а также рассказала, как отмечают день рождения младшей дочери сегодня.

У мамы с ее ребенком существует особая связь, говорит телезвезда, и сердце матери все чувствует. Поэтому, когда сегодня Лилия внезапно проснулась посреди ночи, поняла, что это неспроста.

Вчера я укладывала девочек спать и уснула сама. Проснулась около часу ночи, и задумалась, почему же мне не спится? А мы же 2 года назад в это время как раз ехали в роддом, – вспомнила Лилия Ребрик. – Все мамы одинаковые – начинаешь вспоминать эту ночь, думаешь, когда эти 2 года уже пролетели. Мы в день накануне родов были на даче, врач сказал, что еще неделю можно гулять. У нас там еще был ремонт, я рисовала мелом на полу, где должна стоять душевая кабина, были наши родители, мы жарили шашлыки. Приехали домой около десяти вечера, так я еще легла поспать. И уже около часу ночи мама начала туркать Андрея, мол Лиля рожает, а он отвечал: «Лиля хочет поспать, дайте ребенку поспать» (смеется). Каких-то 5 минут я еще подремала, и мы поехали в роддом. А там нам буквально сразу сказали – рожаем. Так в 2:24 ночи появилась на свет наша Полинка.

Младшая дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого - Полина / пресс-служба канала Украина
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Родители подготовили для 2-летней дочери много сюрпризов. Поскольку в магазинах сейчас подарки не купишь, то все заказывали онлайн. Накануне вместе с маленькой именинницей телеведущая приготовила пирожные – Лиля говорит, что Полина очень любит помогать маме на кухне.

Сегодня Поля проснулась, сказала, что хочет одеть платье. Она у нас модная девочка. Будем отмечать дома вчетвером, – рассказала ведущая канала «Украина». – Детские дни рождения мы всегда праздновали со всеми родственниками, крестными, я подбирала нам одинаковые образы. В этом году будет немного в другом формате – Диана придумала сделать онлайн-конференцию, куда мы пригласили наших родственников и друзей. Знаю, что они готовят сюрпризы онлайн. Ну и, конечно, будут наши любимые family look-и.

Лилия Ребрик с мужем и дочками / пресс-служба канала Украина
Также родители заказали детскую анимацию онлайн. И хотя празднование пройдет не так масштабно, как в прошлом году, Лиля убеждает: главное, что «дикая семейка» вместе, а когда карантин закончится, еще смогут собраться со всеми близкими людьми.

Напомним,

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