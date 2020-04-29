Участниц шоу Холостяк-10 "разнесла" в Сети Элизабет из прошлого сезона реалити

Уже совсем скоро телезрители узнают имя победительницы 10 сезона проекта «Холостяк».

А пока Макс Михайлюк все больше узнает девушек, чтобы сделать правильный выбор на каждой Церемонии роз, своим мнением об участницах делятся красотки из прошлых сезонов.

Так, например, недавно победительница Холостяк-9 Дария Квиткова отметила, ей нравится Алина. Также невеста Никиты Добрынина рассказала, что видит свою схожесть с Дашей.

Также поделиться своим мнением об оставшихся на проекте участницах, решила Элизабет, покинувшая 9 сезон проекта на 7 неделе. На своей странице в Инстаграм она "прошлась" по каждой девушке.

Ну что? Посмотрела очередной выпуск Холостяк 10! Макс, небось, думал щас девушки подвалят «заряженные» модельки! Но, увы как говорит моя подруга «подъехал Вугледар». Мое субъективное мнение: Алина – посмотрите на инсту, человек живет ради СТАТИСТИКИ! Лайк-таймы и тд. О каких чувствах речь!

Холостяк 10 участница Алина / instagram.com/lionilal

Вика – если бы не сережки, я бы за нее болела! Верю? Не знаю. Но, как минимум, органична в своем проявлении. Женственна. На таких одесские мужчинки заточены!

Холостяк 10 участница Вика / instagram.com/gala_vikki

Дана – серьезно? Даночке аукнется после проекта такое «неадекватное» поведение. Все-таки девушка/женщина/мать на сексе отношения не выстраивает. Вот так на всю страну себя предлагать?! Имхо.

Холостяк 10 участница Дана / instagram.com/dana_okhanska

Даша – юная. Отсутствие реализации себя «во взрослом» обществе на лицо. Вес в социуме? Хммм...

Холостяк 10 участница Даша / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Кристина – чуток промазала с вилками и десертами. Жаль. Сама себе развеяла образ. Но тут опять же – отсутствие опыта и смекалки. А так была бы супер кандидатка. Заигралась.

Холостяк 10 участница Кристина / instagram.com/kris.chem

В общем целом расклад ясен – и выбирать не было из кого. Ведь... Кто-то 3 года возраста отмотал себе. Кто-то о реальной профессии умолчал. Уж извините за поток мыслей.

Прокомментировать публикацию Элизабет решила еще одна участница 9 сезона – София. Она отметила, что с девушками в их сезоне им очень повезло, но если бы она была участницей шоу «Холостяк-10», то она бы захейтила Элизабет после таких ее высказываний.

В любом случае выбирать Максу. Каждый имеет право выражать свое мнение, кто-то кому-то нравится, кому-то – нет. Ну а мы будем ждать финала проекта, чтобы узнать победительницу реалити, и кто знает, может у пары все сложится так же хорошо, как у Дарии Квитковой и Никиты Добрынина.

Напомним,