Холостяк-10: подробности 8 выпуска – сеанс у астролога, полет на вертолете и самое провальное свидание сезона

25 апреля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: подробности 8 выпуска – сеанс у астролога, полет на вертолете и самое провальное свидание сезона
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
пресс-служба канала СТБ

В проекте СТБ «Холостяк-10» состоялась 8 неделя. Зрители стали свидетелями настоящей провальной встречи сезона. Подробнее читайте в материале.

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Холостяк дал возможность Насте и Кристине самостоятельно организовать свидания. Участницы получили по 25 тысяч гривен, которыми распорядились на свое усмотрение.

На первое свидание Макс отправился к Кристине, и состоялось оно у нее дома. Деньги девушка решила вернуть под предлогом, что она не тратит на свиданиях такие суммы. Настроение Холостяка омрачил пустой стол. Всем известно, как Макс любит поесть, но дома у Кристины ужин его не ждал. Поэтому мужчине пришлось самому заказывать еду. 

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

Настя в свою очередь потратила все средства.

Я хочу быть в классическом костюме, а Макс – в классической черной рубашке и брюках. Чтобы мы соответствовали друг другу,
– отметила она.

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Главным событием стал визит к астрологу, чтобы проверить совместимость. Но Макс испытал недовольство, ведь считает, что взаимоотношения зависят лишь от двоих. Хаял Алекперов во время сеанса отметил, что Настя до сих пор не может определиться, чем хочет заниматься.
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

Это подтвердили и ответы участницы на вопросы Макса. Холостяк решил провести ее домой, не дожидаясь Церемонии.

Я не вижу себя с девушкой, которая не знает, что хочет делать в жизни,
– заключил Макс.

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Дана получила приглашение на индивидуальное свидание. Макс предложил ей отправиться в планетарий, чтобы посмотреть на расположение звезд в день, когда пара впервые встретилась. Девушка прочла свой откровенный стих, посвященный Максу, и закрепила все страстным поцелуем. 
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

Тема прошлого участия в реалити также не осталась незамеченной.

То факт, что это все проекты об отношениях, и она их посещает, меня настораживает,
– отметил Холостяк.

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020) / пресс-служба канала СТБ
Макс также отправил приглашение на индивидуальное и первое свидание Алине. Девушка решила появиться в необычном для себя образе: красном вечернем платье.

Мужчина пожелал разделить с ней свое любимое чувство полета. Пара летала на вертолете, а затем уделила время еще одному важному событию.

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

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Макс предложил вообразить Новый год и отметить его. По традиции двое написали желания на бумажках, подожгли их и выпили пепел с шампанским.

Затронули и тему поцелуев, ведь Холостяка интересовало, правда ли Алина «нецелованная», как говорила ее мама. Девушка решила не отвечать на такие вопросы, и несмотря на это, Макс поцеловал ее. 

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

По итогу выпуска состоялась Церемония роз, которая обернулась настоящим приключением для Даши, а также непониманием для Кристины. Однако покинула проект на этой неделе лишь Настя.

Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» каждую пятницу в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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