Холостяк-10: подробности 8 выпуска – сеанс у астролога, полет на вертолете и самое провальное свидание сезона
В проекте СТБ «Холостяк-10» состоялась 8 неделя. Зрители стали свидетелями настоящей провальной встречи сезона. Подробнее читайте в материале.
На первое свидание Макс отправился к Кристине, и состоялось оно у нее дома. Деньги девушка решила вернуть под предлогом, что она не тратит на свиданиях такие суммы. Настроение Холостяка омрачил пустой стол. Всем известно, как Макс любит поесть, но дома у Кристины ужин его не ждал. Поэтому мужчине пришлось самому заказывать еду.
Настя в свою очередь потратила все средства.
Я хочу быть в классическом костюме, а Макс – в классической черной рубашке и брюках. Чтобы мы соответствовали друг другу,– отметила она.
Это подтвердили и ответы участницы на вопросы Макса. Холостяк решил провести ее домой, не дожидаясь Церемонии.
Я не вижу себя с девушкой, которая не знает, что хочет делать в жизни,– заключил Макс.
Тема прошлого участия в реалити также не осталась незамеченной.
То факт, что это все проекты об отношениях, и она их посещает, меня настораживает,– отметил Холостяк.
Мужчина пожелал разделить с ней свое любимое чувство полета. Пара летала на вертолете, а затем уделила время еще одному важному событию.
Затронули и тему поцелуев, ведь Холостяка интересовало, правда ли Алина «нецелованная», как говорила ее мама. Девушка решила не отвечать на такие вопросы, и несмотря на это, Макс поцеловал ее.
По итогу выпуска состоялась Церемония роз, которая обернулась настоящим приключением для Даши, а также непониманием для Кристины. Однако покинула проект на этой неделе лишь Настя.
Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» каждую пятницу в 19:00 на СТБ!
Напомним,