Сергей Притула чуть не женился на незнакомке "по приколу"
24 апреля 2020 15:00
Телеведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала
Ведущий Нового канала Сергей Притула нередко рассказывает забавные факты из своего бурного прошлого.
Сергей Притула вспомнил историю, когда сам чуть не сыграл свадьбу.Оказалось, что паспорт был и у Притулы!
Якось ми сиділи великою компанією, де була одна молодиця, – вспоминает ведущий. – Така зухвала. Я був трохи старший, тільки закінчив інститут. Кажу їй: «Ти така зухвала, а як на рахунок того, щоб одружитися зі мною?» Вона: «А запросто!» А я й думаю: «Ну, зараз я тобі рогусики та й пообламую при всій цій компанії». Кажу: «Паспорт при собі?» А вона каже: «Так!»
СуперИнтуиция-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Я кажу, мовляв, пішли, РАГС, ще відчинений, – рассказывает Сергей. – Встигнемо заяву подати. Вона погодилася. І в цей момент у нашій компанії всі якось так замовкли. Я ще тоді сказав пацанам: «Ви посидьте, ми скоро». Думав, що вона на півдорозі заскавуліє і скаже розвертатися. А ми йдемо, йдемо та йдемо, а вона не розвертається. Я кажу: «Давай хоч в магазин зайдемо, я квітку тобі куплю, щоб підкреслити, що я серйозно налаштований». Ми зайшли до РАГСу та підійшли до кабінету, де пишуть заяви. А вона стоїть і на мене дивиться. І я розумію, що вона хоче заміж! Просто тут і зараз. Я кажу: «Мала, та я прикалувався!»
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