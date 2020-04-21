Сергей Притула рассказал, как карантин пошел ему на пользу
Режим самоизоляции заставил многих из нас поменять планы. Особенно непривычно сидеть дома ведущему Нового канала.
Без дополнительной нагрузки не обойтись, ведь на карантине легче набрать вес, чем потерять его.
На початку цього року я зробив лист бажань на 2020-й, у ньому десь півтора десятка пунктів – must have, – объясняет ведущий. – Частково я їх виконав, а частково карантин мені завадив. Сподіваюся, що до кінця року все зроблю. Насамперед є таке бажання – скинути 15 кг, і я йшов до цього, але почався карантин, і набрав три (сміється).
Хай там як, а карантин пішов на користь, – признается Сергей. – Бо до цього графік був занадто напружений: то гастролі, то зйомки. Іноді вдавалося це поєднати зі спортом. Бувало, що ми з хлопцями відпрацювали концерт, потім зранку прокинулися, і поки хтось ще спить або виходить на сніданок, ми вже у спортзалі тягаємо залізо. Після того, як зламав ногу влітку, зі спортом довелося підв’язати. Але зараз я повернувся до регулярних занять, і сподіваюся, що найближчим часом вдасться надолужити згаяне.
Напомним,