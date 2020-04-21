Сергей Притула рассказал, как карантин пошел ему на пользу

21 апреля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Сергей Притула рассказал, как карантин пошел ему на пользу
Сергей Притула с актерами Вар'яти шоу
пресс-служба Нового канала

Режим самоизоляции заставил многих из нас поменять планы. Особенно непривычно сидеть дома ведущему Нового канала.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: к участницам в Школу леди приехали их мамы
Ведущий Сергей Притула признался, что давно хотел похудеть. В бешеном режиме гастролей и съемок сбросить лишние кило – раз плюнуть. Но теперь, когда все сидят по домам, эту задачу выполнить не так-то легко. 

Без дополнительной нагрузки не обойтись, ведь на карантине легче набрать вес, чем потерять его.

На початку цього року я зробив лист бажань на 2020-й, у ньому десь півтора десятка пунктів – must have, – объясняет ведущий. – Частково я їх виконав, а частково карантин мені завадив. Сподіваюся, що до кінця року все зроблю. Насамперед є таке бажання – скинути 15 кг, і я йшов до цього, але почався карантин, і набрав три (сміється).

Ведущий Сергей Притула / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.04.2020
Тем не менее, Притула нашел и плюсы в новом графике. Теперь у него появилось больше времени для занятий физическими упражнениями.

Хай там як, а карантин пішов на користь, – признается Сергей. – Бо до цього графік був занадто напружений: то гастролі, то зйомки. Іноді вдавалося це поєднати зі спортом. Бувало, що ми з хлопцями відпрацювали концерт, потім зранку прокинулися, і поки хтось ще спить або виходить на сніданок, ми вже у спортзалі тягаємо залізо. Після того, як зламав ногу влітку, зі спортом довелося підв’язати. Але зараз я повернувся до регулярних занять, і сподіваюся, що найближчим часом вдасться надолужити згаяне.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Сергей Притула спорт социальные сети новости карантин Коронавирус в Украине

Материалы по теме

Постоянно клонило в сон: Ведущий Нового канала прошел тест на коронавирус
Новости

Постоянно клонило в сон: Ведущий Нового канала прошел тест на коронавирусЭксклюзив
Орел и Решка. Путешествие онлайн. Италия до эпидемии - смотреть выпуск
Телешоу

Орел и Решка. Путешествие онлайн. Италия до эпидемии - смотреть выпуск
Это была судьба! Дмитрий Танкович стал "крестным феем" для Лилии Ребрик и ее мужа
Новости

Это была судьба! Дмитрий Танкович стал "крестным феем" для Лилии Ребрик и ее мужа
Сергей Притула рассказал, как карантин пошел ему на пользу
Новости

Сергей Притула рассказал, как карантин пошел ему на пользу

Популярное на сайте

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)

Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK