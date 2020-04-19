Пасха-2020: поздравления звезд и фото их невероятных пасок и праздничных столов

19 апреля 2020 17:10 Юлия Крутиева
Пасха-2020: поздравления звезд и фото их невероятных пасок и праздничных столов
Пасха-2020: поздравления звезд и фото их невероятных пасок

Сегодня, 19 апреля, православные украинцы отмечают Пасху.

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Однако из-за пандемии коронавируса, все вынуждены быть на самоизоляции и не посещать храмы. А вот похвастаться своими шикарными пасками и праздничными корзинками в Сети - никто не запрещает. 

Мы подготовили для вас фотоподборку, как знаменитости празднуют Воскресение Господне.

Бизнесмен Иракли Макацария

«С Пасхой! Христос Воскрес! Добра, мира, любви вам и вашим близким!»

Иракли Макацария / instagram.com/maqatsa

Телеведущая Лилия Ребрик

«Христос Воскрес! Смачної паски та світлих думок! Бережіть своїх рідних!» 

Лилия Ребрик с мужем и дочками / instagram.com/liliia.rebrik

Певец Олег Винник

«Христос Воскрес!!! Великдень! Благодатний вогонь горить у моїй душі. Він горить у кожному з вас! Радість у нас! Христос Воскрес!!!» 

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Телеведущая Леся Никитюк

«Друзі!! Я вітаю усіх вас з цим прекрасним святом!!! Святом Великодня!!! Хай щастя і веселий настрій проникне у кожну родину! Люблю вас! Христос Воскрес!!!» 

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Певица SOYANA (Яна Соломко)

«Христос Воскрес!!! Дорогие наши, со Светлой Пасхой вас! Божьей благодати вам и вашим семьям! Любви и тепла вашим сердцам!» 

Яна Соломко с дочкой / instagram.com/yana.solo

Телеведущий Сергей Притула

«Христос Воскрес! З Великоднем вас та ваші родини! Дякую усім, хто залишився вдома! Смачної вам пасочки!» 

Сергей Притула с семьей / instagram.com/siriy_ua

Певица Камалия

«Дорогие мои друзья, поздравляю со светлым праздником Воскресения Христова!!! Здоровья всем нам, благополучия в каждом доме, счастья!! Помните, Бог никогда не посылает испытаний, с которыми мы не сможем справиться!! Пускай Господь хранит нас, наполнит души терпением, любовью, добром, благодатью!! Христос воскрес!!!»

Певица Камалия с семьей / instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия показала праздничный стол / instagram.com/kamaliyaofficial

Телеведущий Михаил Присяжнюк

«ХРИСТОС Воскрес! ХРИСТОС Воскрес! ХРИСТОС Воскрес!!! Храм - это наши сердца! Берегите себя и будьте здоровы!»

Михаил Присяжнюк с семьей / instagram.com/mikhailprisiazhniuk

Музыкант Сергей Бабкин и актриса Снежана Бабкина

«Христос Воскрес! С Праздником, Дорогие! Здоровья, Любви, Счастья, Мира Вашим Домам!»

Семья Бабкиных / instagram.com/babkin_official

Телеведущий Александр Педан

«ХРИСТОС ВОСКРЕС! До народження Маріка на Великдень ми постійно їздили до бабусь. Це ж ціла традиція - саме в селі ходити до церкви на Пасху. Там так камерно, затишно і дуже атмосферно. Цього року теж хотіли поїхати, щоб сина побачили його бабусі і прабабусі, разом відсвяткувати. Але, на жаль, через карантин скасували поїздку і святкуємо вдома. Напекли пасок, вже сідаємо снідати та спробуємо привітати бабусь через Viber. Головне у цей день пам’ятати, що Великдень - сімейне свято і важливо провести його разом. Тож вітаю усіх з цим світлим днем! Бережіть себе і рідних! А ще влаштували Пасхальний флешбек з Лєрою. Як думаєте, скільки років різниці між фото?»

Александр Педан с дочерью Лерой / instagram.com/pedanos

Экс-супруга рэпера Сереги Полина Ололо

«С Пасхой Вас, Христа Спасеньем, Благодатным Воскресеньем! В такие моменты вспоминаю как раньше мы едва помещались за одним столом. Было много суеты, смеха, крика, да и гостей по старой традиции. Ждём наших мальчиков. Дорогие люди, может кто -то из вас живет с ними в одном доме, на одной улице, водит детей в одну школу... Если Вы хоть издали видите моих детей в каком бы то ни было городе мира, передайте им пожалуйста, что мама их очень любит и ждёт каждый день. Если у Вас есть сердце, скажите пожалуйста моим детям, что я их очень сильно люблю и с нетерпением жду с ними встречи. Храни Бог Ваши семьи. Христос Воскрес!!!»

Полина Ололо с дочкой / instagram.com/polina_lola

Телеведущий Юрий Горбунов и Катя Осадчая

«Христос Воскрес!!Щастя всім вам,добра і Божої благодаті!!»

«Великдень в нашій родині особливе свято, коли родина разом, коли паска на сніданок обід і вечерю, коли стіл великий і за ним багато близьких і рідних. Цьго року сумуємо, що не можемо поїхати з кошиками до батьків і друзів, але дистанційно вітаємо всіх і сподіваємося на скоріші зустрічі.»

Юрий Горбунов и Катя Осадчая / instagram.com/gorbunovyuriy

Телеведущий Григорий Решетник

«Христос Воскрес! Вітаю усіх з Великоднем! Любові, злагоди, миру та благополуччя Вам та Вашим рідним! Будьте здоровими та щасливими!!!»

Григорий Решетник / instagram.com/grisha_reshetnik

Певица Светлана Лобода

«Христос Воскресе! Со светлым праздником Пасхи!!! Обнимите тех, кто рядом, и пожелайте им добра. Веры, спокойствия и здоровья всем нам!»

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Прима-балерина Национальной оперы Украины Катерина Кухар

«Дорогие мои, Христос Воскрес! Поздравляем всех со светлым праздником Пасхи! Пусть в сердцах будет тепло, в домах царит уют и любовь! А Ангел-Хранитель за окном оберегает от всяческих невзгод и улыбается глядя на вас......Пусть все вирусы обходят стороной вашу крепость, воздух будет чистым и мы сможем хотя бы открывать окна, а руки, после всех домашних дел и антисептиков будут нежными и шелковистыми!!!»

Екатерина Кухар с семьей / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Фитнес-тренер Марина Боржемская

«Христос Воскрес! Божьей благодати и щедрот! Мира, здоровья, тепла! Вся наша семья передаёт поздравления и лучи нашего солнца и любви!»

Марина Боржемская с родителями и детьми / instagram.com/uzelkova.marina

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