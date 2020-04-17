Веганская паска без глютена с оригинальным украшением от Ольги Мартыновской (рецепт)

17 апреля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Веганская паска без глютена с оригинальным украшением от Ольги Мартыновской (рецепт)
Веганская паска без глютена с оригинальным украшением от Ольги Мартыновской (рецепт)
пресс-служба канала СТБ

Сегодня очень много людей, которые имеют такую проблему, как непереносимость глютена.

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Поэтому судья проекта «МастеШеф. Профессионалы-2» Ольга Мартыновская решила поделиться своим рецептом веганской пп паски без глютена, которую вы можете с легкостью приготовить, ведь рецепт является очень простым.

Совет! Такие паски лучше делать небольшими по размеру, потому что изделия достаточно плотные.

Ингредиенты

  • 300 гр рисовой муки
  • 75 гр кукурузной муки
  • 75 гр кукурузного крахмала
  • 50 гр нутовой муки (если нет, заменить на любую другую или кукурузной больше дать)
  • 50 гр кокосовой стружки 
  • 200 мл растительного молока
  • 150 гр растительного йогурта (если нет, меняем на молоко)
  • 9 гр сухих дрожжей (или 25 свежих)
  • 50 гр кокосового масла (если нет - меняем на растительное, без резкого запаха)
  • 80 гр мёда (или кокосового сахара) - это что бы дрожжи кушали
  • 150 гр вяленой клюквы замоченной в сиропе или алкоголе
  • цедра 1 лимона
  • щепотка соли

Способ приготовления

1. Смешать все сухие ингредиенты, дрожжи развести в тёплом молоке (30-35 С). 

2. Влить в муку дрожжи с молоком, йогурт и мёд. Активно вымешивать в кухонном комбайне 10 минут. 

3. Добавить щепотку соли и кокосовое масло. Вымешивать ещё 10 минут. Вымешивать можно крюком или насадкой «лепесток».

4. Из-за специфики муки тесто не будет таким эластичным, как обычное. Чем больше вымешиваем, тем лучше. Вмешать клюкву. Дать тесту подняться 1-1,5 часа.

5. Распределить по формам и снова оставит на час подходить. Выпекать 15-20 мин (маленькие), 30-40 мин (большие). Изделия будут плотными, не очень пышными, но 100% здоровыми и вкусными! Проверено на себе. Для тех, кто постится, тоже идеальное изделие на каждый день к завтраку. Будьте здоровы!!! 

Веганская паска без глютена с оригинальным украшением от Ольги Мартыновской (рецепт) / instagram.com/olga_martynovska

Мало приготовить вкусную и полезную паску, нужно еще и как следует ее украсить. Я научу вас как делать украшения для паски, что бы они были оригинальными и прекрасно дополняли ваш рецепт. Например, я взяла цветы с лужайки возле нашего дома.

Рецепты намазок и украшения

Сироп:

100 мл воды

150 гр сахара

1. Довести до кипения сироп, поварить 2-3 минутки и охладить. Чистые небольшие цветы полностью промокнуть в сироп, выложить на силиконовый коврик и сушить в духовке при 100С 1,5-2 часа. Все зависит от толщины лепестков и размера цветов.

2. Цветы хранить в сухом месте и так что бы они не лежали друг на друге.

Глазурь шоколадная:

На водяной бане растопить 200 гр белого шоколада. Если есть возможность - добавьте 20-30 грамм какао масла.

Швейцарская меренга:

  • 120 грамм белка ( 4 шт)
  • 200 грамм сахара
  • щепотка соли
  • 1 ч. л. лимонного сока

1. Яйца с сахаром взбивать на водяной бане до белой пенки. Дно миски не должно быть горячим (50-60 С).

2. Перелить белки в миксер и взбивать до полного загущения!

Шишки:

Молодые шишки ( сколько есть)

Залить водой и варить 1 час на медленном огне. Отставить на ночь. Процедить. В отвар добавить сахар ( 1:2 сахар:жидкость ), упарить в два раза, добавить шишки и медленно дать им конфитироваться.

Кумкваты:

Эти цитрусовые лучше бланшировать несколько раз перед карамелизацией. То есть залить холодной водой, довести до кипения и быстро охладить. И так 2-3 раза. Потом просто поварите в стропе 10 минут.

Напомним,

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