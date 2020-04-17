Веганская паска без глютена с оригинальным украшением от Ольги Мартыновской (рецепт)

Веганская паска без глютена с оригинальным украшением от Ольги Мартыновской (рецепт)

Сегодня очень много людей, которые имеют такую проблему, как непереносимость глютена.

Поэтому судья проекта «МастеШеф. Профессионалы-2» Ольга Мартыновская решила поделиться своим рецептом веганской пп паски без глютена, которую вы можете с легкостью приготовить, ведь рецепт является очень простым.

Совет! Такие паски лучше делать небольшими по размеру, потому что изделия достаточно плотные.

Ингредиенты

300 гр рисовой муки

75 гр кукурузной муки

75 гр кукурузного крахмала

50 гр нутовой муки (если нет, заменить на любую другую или кукурузной больше дать)

50 гр кокосовой стружки

200 мл растительного молока

150 гр растительного йогурта (если нет, меняем на молоко)

9 гр сухих дрожжей (или 25 свежих)

50 гр кокосового масла (если нет - меняем на растительное, без резкого запаха)

80 гр мёда (или кокосового сахара) - это что бы дрожжи кушали

150 гр вяленой клюквы замоченной в сиропе или алкоголе

цедра 1 лимона

щепотка соли

Способ приготовления

1. Смешать все сухие ингредиенты, дрожжи развести в тёплом молоке (30-35 С).

2. Влить в муку дрожжи с молоком, йогурт и мёд. Активно вымешивать в кухонном комбайне 10 минут.

3. Добавить щепотку соли и кокосовое масло. Вымешивать ещё 10 минут. Вымешивать можно крюком или насадкой «лепесток».

4. Из-за специфики муки тесто не будет таким эластичным, как обычное. Чем больше вымешиваем, тем лучше. Вмешать клюкву. Дать тесту подняться 1-1,5 часа.

5. Распределить по формам и снова оставит на час подходить. Выпекать 15-20 мин (маленькие), 30-40 мин (большие). Изделия будут плотными, не очень пышными, но 100% здоровыми и вкусными! Проверено на себе. Для тех, кто постится, тоже идеальное изделие на каждый день к завтраку. Будьте здоровы!!!

Веганская паска без глютена с оригинальным украшением от Ольги Мартыновской (рецепт) / instagram.com/olga_martynovska

Мало приготовить вкусную и полезную паску, нужно еще и как следует ее украсить. Я научу вас как делать украшения для паски, что бы они были оригинальными и прекрасно дополняли ваш рецепт. Например, я взяла цветы с лужайки возле нашего дома.

Рецепты намазок и украшения

Сироп:

100 мл воды

150 гр сахара

1. Довести до кипения сироп, поварить 2-3 минутки и охладить. Чистые небольшие цветы полностью промокнуть в сироп, выложить на силиконовый коврик и сушить в духовке при 100С 1,5-2 часа. Все зависит от толщины лепестков и размера цветов.

2. Цветы хранить в сухом месте и так что бы они не лежали друг на друге.

Глазурь шоколадная:

На водяной бане растопить 200 гр белого шоколада. Если есть возможность - добавьте 20-30 грамм какао масла.

Швейцарская меренга:

120 грамм белка ( 4 шт)

200 грамм сахара

щепотка соли

1 ч. л. лимонного сока

1. Яйца с сахаром взбивать на водяной бане до белой пенки. Дно миски не должно быть горячим (50-60 С).

2. Перелить белки в миксер и взбивать до полного загущения!

Шишки:

Молодые шишки ( сколько есть)

Залить водой и варить 1 час на медленном огне. Отставить на ночь. Процедить. В отвар добавить сахар ( 1:2 сахар:жидкость ), упарить в два раза, добавить шишки и медленно дать им конфитироваться.

Кумкваты:

Эти цитрусовые лучше бланшировать несколько раз перед карамелизацией. То есть залить холодной водой, довести до кипения и быстро охладить. И так 2-3 раза. Потом просто поварите в стропе 10 минут.

Напомним,