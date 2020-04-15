Воздушная и божественно вкусная паска от Татьяны Литвиновой (рецепт)

Продолжаем делиться с вами рецептами Пасок от знаменитостей.

Приготовить самую вкусную Паску предлагает экс-судья проекта «МастерШеф» на СТБ - кулинарный эксперт Татьяна Литвинова

Паска такая, воздушная, сладкая и божественная, что я не устаю делиться этим совершенным рецептом вновь и вновь, – говорит Татьяна Литвинова. – Возможно есть другие, но этот, проверенный из года в год, из десятилетия в десятилетние напоминает отличную поговорку британцев - don’t broken, don’t touch. Каждый год предвкушение этого процесса вызывает трепет и приятное волнение. Этот рецепт рассчитан на огромную семью, соседей и родственников, так что можно смело замешивать тесто, уменьшая ингредиенты вдвое, а то и втрое.

Ингредиенты

Внимание! Рассчитано на 35-45 куличей, зависит от форм. Можете ингредиенты уменьшать вдвое, а то и втрое.

30 яиц = 30 желтков + 20 белков (10 белков можно оставить для глазури или омлета)

1 кг сливочного масла

2 кг сахара

500 мл сметаны (лучше дом.сливок)

1 л молока

1 кг изюма

700 гр цукатов

сок 1 лимона

цедра 1 лимона и 1 апельсина

5-6 пак. ванильного сахара

70 г сухих дрожжей или 250 г свежих

4-5 кг муки высшего сорта (сколько возьмет тесто)

Способ приготовления

1. Вскипятить молоко, вмешать немного муки, до густой сметаны, дать остыть (руке должно быть тепло), добавить дрожжи, оставить подниматься.

2. Отдельно взбить желтки+сахар и белки+сахар, все аккуратно вмешать в поднявшуюся опару, добавить муку до густой сметаны, оставить подниматься.

3. Растопить масло+сметана+сок лимона+цедра+ваниль. Вмешивать муку до того состояния, когда тесто станет мягкое, пушистое, немного прилипает к рукам, но не забивать мукой! Вымешивать придется долго, т.к. тесто очень сдобное, самый минимум, это полчаса – сорок минут.

4. Вмешать вымытый изюм, присыпанный мукой и рубленные цукаты. Цукаты лучше порубить и обязательно сразу добавить пару ложек муки, иначе цукаты слипнутся в ком.

5. Поставить тесто в теплое место. Должно увеличится 2 раза, это займет от 1 часа до 1,5.

6. Формочки смазать растительным маслом, если бумажные, то не нужно. Формируем гладкие комочки, заполняем формочки на треть. Ждем пока поднимется вдвое.

7. Выпекать желательно на нижнем поджиге, чтобы хорошо пропеклась. Температура 150-160 С.

8. Готовые куличи сразу доставать из формы. Можно сразу смазать глазурью очень быстро горячими, тогда она застывает мгновенно, поэтому делайте ее лучше маленькими порциями перед намазыванием.

Воздушная и божественно вкусная Паска от Татьяны Литвиновой (рецепт) / instagram.com/tanita_litvinova

Напомним,