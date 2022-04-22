Чи скасують у Великодню ніч комендантську годину?

Чи скасують у Великодню ніч комендантську годину?

У неділю, 24 квітня, українці відзначатимуть Великдень, або Світле Христове Воскресіння, в умовах воєнного стану.

В залежності від безпекової ситуації в конкретному регіоні та розташування відносно фронту, влада регіонів приймала рішення про відміну комендантської години або її збереження у Великодню ніч окремо.

Публікуємо данні по областям України:

Вінницька область: чи відмінять комендантську годину

Комендантська година буде діяти з 22:00 до 06:00.

Освятити паски та великодні кошики прихожан запрошують до 20:00 23 квітня та після 9:00 24 квітня.

Великодня ніч Волинська область

Скасовувати комендантську годину влада не буде, але планується логістика для відвідування культових споруд.

Будь-ласка, звертайтеся до місцевої влади за інформацією.

Дніпропетровська область

У Дніпрі скасують комендантську годину із 22.00 23 квітня до 05.00 24 квітня. Але по області ситуація інакша, прифронтові регіони (Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь) будуть святкувати лише до 22:00 та після 06:00 ранку.

Житомирська область

Скоріше за все, на Великдень діятимуть ті самі обмеження, що і на Вербну неділю. Тиждень тому відвідувати храми під час комендантської години було заборонено. Богослужіння здійснюватимуться із урахуванням цих обставин.

Івано-Франківська область

Місцева влада скоротила комендантську годину на свята, вона буде діяти: з 23:00 до 06:00 в ніч на 23 квітня, з 23:00 до 05:00 в ніч на 24 квітня.

Кіровоградська область

Великдень віряни святкуватимуть вдома.

Львівська область

Комендантська година діятиме у звичному режимі, з 23:00 до 06:00.

Одеська область

Полтавська область

Комендантська година із 22.00 до 05.00 на Великдень не скасовується.

Рівненська область

Комендантська година буде діяти, але вірянам дозволять брати участь у великодніх богослужіннях. Будуть відкритими у цю ніч культові споруди.

Однак небезпека рекетних ударів є високою, тому багато церков формують також суботні розклади освячення пасок.

Сумська область

Комендантська година буде діяти у звичному режимі, очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький закликав вірян залишитися вдома, освятити великодній кошик можна буде в будь-який інший день.

Тернопільська область

Храми будут зачинені, а комендантська година діятиме у звичному режимі.

Хмельницька область

Уночі проти 24 квітня комендантської години в області не буде.

Черкаська область

Скасовуються обмеження на пересування громадян, але у випадку повітряної тривоги служба буде призупинена, а віряни пройдуть до укриття.

Чернівецька область

Церкви будут відкриті для освячення кошиків лише до та після комендантської години.

Закарпатська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська області

На даний час відсутні данні про роботу храмів на Великдень.

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