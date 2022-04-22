Чи скасують у Великодню ніч комендантську годину?

22 апреля 2022 13:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Чи скасують у Великодню ніч комендантську годину?
Чи скасують у Великодню ніч комендантську годину?
freepik.com

У неділю, 24 квітня, українці відзначатимуть Великдень, або Світле Христове Воскресіння, в умовах воєнного стану.

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В залежності від безпекової ситуації в конкретному регіоні та розташування відносно фронту, влада регіонів приймала рішення про відміну комендантської години або її збереження у Великодню ніч окремо.

Публікуємо данні по областям України:

Вінницька область: чи відмінять комендантську годину 

  • Комендантська година буде діяти з 22:00 до 06:00.

Освятити паски та великодні кошики прихожан запрошують до 20:00 23 квітня та після 9:00 24 квітня.

Великодня ніч Волинська область

  • Скасовувати комендантську годину влада не буде, але планується логістика для відвідування культових споруд.

Будь-ласка, звертайтеся до місцевої влади за інформацією.

Дніпропетровська область

  • У Дніпрі скасують комендантську годину із 22.00 23 квітня до 05.00 24 квітня. Але по області ситуація інакша, прифронтові регіони (Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь) будуть святкувати лише до 22:00 та після 06:00 ранку.

Житомирська область

  • Скоріше за все, на Великдень діятимуть ті самі обмеження, що і на Вербну неділю. Тиждень тому відвідувати храми під час комендантської години було заборонено.  Богослужіння здійснюватимуться із урахуванням цих обставин.

Івано-Франківська область

  • Місцева влада скоротила комендантську годину на свята, вона буде діяти: з 23:00 до 06:00 в ніч на 23 квітня, з 23:00 до 05:00 в ніч на 24 квітня. 

Кіровоградська область

  • Великдень віряни святкуватимуть вдома. 

Львівська область

  • Комендантська година діятиме у звичному режимі, з 23:00 до 06:00.

Одеська область

Полтавська область

  • Комендантська година із 22.00 до 05.00 на Великдень не скасовується. 

Рівненська область

  • Комендантська година буде діяти, але вірянам дозволять брати участь у великодніх богослужіннях. Будуть відкритими у цю ніч культові споруди.

Однак небезпека рекетних ударів є високою, тому багато церков формують також суботні розклади освячення пасок. 

Сумська область

  • Комендантська година буде діяти у звичному режимі, очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький закликав вірян залишитися вдома, освятити великодній кошик можна буде в будь-який інший день.

Тернопільська область

  • Храми будут зачинені, а комендантська година діятиме у звичному режимі.

Хмельницька область

  • Уночі проти 24 квітня комендантської години в області не буде.

Черкаська область

  • Скасовуються обмеження на пересування громадян, але у випадку повітряної тривоги служба буде призупинена, а віряни пройдуть до укриття. 

Чернівецька область

  • Церкви будут відкриті для освячення кошиків лише до та після комендантської години. 

Закарпатська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська області

  • На даний час відсутні данні про роботу храмів на Великдень. 

Нагадаємо, 

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