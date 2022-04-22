Чи скасують у Великодню ніч комендантську годину?
У неділю, 24 квітня, українці відзначатимуть Великдень, або Світле Христове Воскресіння, в умовах воєнного стану.
Публікуємо данні по областям України:
Вінницька область: чи відмінять комендантську годину
- Комендантська година буде діяти з 22:00 до 06:00.
Освятити паски та великодні кошики прихожан запрошують до 20:00 23 квітня та після 9:00 24 квітня.
Великодня ніч Волинська область
- Скасовувати комендантську годину влада не буде, але планується логістика для відвідування культових споруд.
Будь-ласка, звертайтеся до місцевої влади за інформацією.
Дніпропетровська область
- У Дніпрі скасують комендантську годину із 22.00 23 квітня до 05.00 24 квітня. Але по області ситуація інакша, прифронтові регіони (Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь) будуть святкувати лише до 22:00 та після 06:00 ранку.
Житомирська область
- Скоріше за все, на Великдень діятимуть ті самі обмеження, що і на Вербну неділю. Тиждень тому відвідувати храми під час комендантської години було заборонено. Богослужіння здійснюватимуться із урахуванням цих обставин.
Івано-Франківська область
- Місцева влада скоротила комендантську годину на свята, вона буде діяти: з 23:00 до 06:00 в ніч на 23 квітня, з 23:00 до 05:00 в ніч на 24 квітня.
Кіровоградська область
- Великдень віряни святкуватимуть вдома.
Львівська область
- Комендантська година діятиме у звичному режимі, з 23:00 до 06:00.
Одеська область
Полтавська область
- Комендантська година із 22.00 до 05.00 на Великдень не скасовується.
Рівненська область
- Комендантська година буде діяти, але вірянам дозволять брати участь у великодніх богослужіннях. Будуть відкритими у цю ніч культові споруди.
Однак небезпека рекетних ударів є високою, тому багато церков формують також суботні розклади освячення пасок.
Сумська область
- Комендантська година буде діяти у звичному режимі, очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький закликав вірян залишитися вдома, освятити великодній кошик можна буде в будь-який інший день.
Тернопільська область
- Храми будут зачинені, а комендантська година діятиме у звичному режимі.
Хмельницька область
- Уночі проти 24 квітня комендантської години в області не буде.
Черкаська область
- Скасовуються обмеження на пересування громадян, але у випадку повітряної тривоги служба буде призупинена, а віряни пройдуть до укриття.
Чернівецька область
- Церкви будут відкриті для освячення кошиків лише до та після комендантської години.
Закарпатська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська області
- На даний час відсутні данні про роботу храмів на Великдень.
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