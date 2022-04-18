Страсний тиждень: традиції і заборони кожного дня

Розпочався Страсний тиждень, найсуворіший час Великого посту, який присвячений споминам про останні земні дні життя Спасителя.

Кожен день Страсного тижня має свої традиції, важливо також знати, що під забороною.

В матеріалі ми зібрали найбільш важливу інформацію про тиждень, що передує Воскресінню.

Великий Понеділок

Великий вівторок

Згадують прокляте дерево смоковниці, яке є відображенням юдейського зібрання людей. Пост ще не надто суворий, дозволяється їсти хліб, овочі та фрукти у невеликій кількості.

У цей день віруючі згадують, як Христос займався навчанням народу у храмі Єрусалимському.

Є традиція саме цього дня обирати рушник, з яким людина піде на Великодню службу. Дозволяється працювати на землі. Жінки, як правило, у вівторок купували продукти до Великодня. Дозволяється їсти гарячу їжу, але без олії.

Страсна середа

Велика середа присвячена покаянням грішниці Марії Магдалини, яка, омивши сльозами, і, помазавши дорогоцінним миром ноги Христа, підготувала його до поховання. Цей день також відзначився зрадою Юди за 30 срібняків.

У середу юдейська рада прийняла рішення вбити Ісуса.

Цього дня також можна вживати їжу без олії, дозволяється наводити у хаті лад, прибирати зовні, починати готувати тісто для пасок.

Великий Четвер. Чистий Четвер

Духовно ми стоїмо перед підніжжям Голгофи. Ісус Христос готовий добровільно зійти на Хрест. ​Цього дня Господь омив ноги своїм учням і встановив Таїнство Євхаристії.

Великий четвер називають чистим, але основну увагу потрібно приділяти очищенню своєї свідомості від гріхів, а не тіла. Однак митися, прибирати також можна. Є традиція купувати дітям нові речі, причащатися, готувати паски.

Страсна п'ятниця

Найскорботніший день всього тижня, день найбільших заборон перед Великоднем.

День необхідно провести в жалобі, згадати Спасителя, твердо дотримуватися посту. Якщо ви не постилися до цього часу, то в цей день уникайте хоча б переїдання.

Варто поводитися стримано, не лихословити, відмовитися від розваг, не можна працювати.

Велика Субота

Цей день у Церкві є днем тиші і очікування. У храмі Єрусалима в суботу сходить Благодатний вогонь, у церквах розпочинаються урочисті служби.

Нагадаємо,