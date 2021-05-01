Творожная паска без выпекания от Ирины Хоменко - рецепт

Эксклюзив 1 мая 2021 10:16 Александр Кива
Творожная паска без выпекания от Ирины Хоменко - рецепт
Творожная паска без выпекания от Ирины Хоменко - рецепт
пресс-служба

Актриса шоу “Мамахохотала” на канале НЛО TV Ирина Хоменко каждый год в канун Пасхи готовит паску. Рецептом этого праздничного блюда Ирина поделилась с поклонниками.

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Паска делается из сырого творога — мягкого сыра. Сделать ее не так уж и сложно — хоть приготовление и займет почти день.

Ингредиенты: 

  • 500 г 9%-го творога
  • 200 г 82%-го масла
  • 250 мл 33%-ных сливок
  • 5 перепелиных яиц
  • 1 ст. сахара
  • цукаты, изюм, миндаль, курага, сушеные вишни

Приготовление:

  1. Творог перетереть через сито 2--3 раза.
  2. Яйца с половиной сахара взбить миксером. В другой емкости взбить сливки с оставшимся сахаром.
  3. В перетертый творог добавить яйца, затем сливки и размягченное масло, каждый раз все перемешивая.
  4. Выложить смесь в кастрюлю, поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения.
  5. После этого кастрюлю с творожной массой быстро погрузить в другую емкость с ледяной водой (ее нужно подготовить заранее) и часто помешивать до полного остывания.
  6. Добавить измельченные орехи, цукаты, изюм – любые сухофрукты, которые у вас есть.
  7. Все это выложить в марлю и хорошо отжать, чтобы отошла сыворотка. Затем прямо в марле поместить творожную массу в заранее подготовленную форму для пасхи и плотно утрамбовать. 

Поставьте емкость в холодильник – и через день пасха готова, – говорит ведущая канал НЛО TV Ирина Хоменко. – Это будет настоящая праздничная пасха, а не пасхальный кулич. Ее можно украсить по вашему желанию.

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