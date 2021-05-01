Творожная паска без выпекания от Ирины Хоменко - рецепт
Эксклюзив 1 мая 2021 10:16
Творожная паска без выпекания от Ирины Хоменко - рецепт
пресс-служба
Актриса шоу “Мамахохотала” на канале НЛО TV Ирина Хоменко каждый год в канун Пасхи готовит паску. Рецептом этого праздничного блюда Ирина поделилась с поклонниками.
Ингредиенты:
- 500 г 9%-го творога
- 200 г 82%-го масла
- 250 мл 33%-ных сливок
- 5 перепелиных яиц
- 1 ст. сахара
- цукаты, изюм, миндаль, курага, сушеные вишни
Приготовление:
- Творог перетереть через сито 2--3 раза.
- Яйца с половиной сахара взбить миксером. В другой емкости взбить сливки с оставшимся сахаром.
- В перетертый творог добавить яйца, затем сливки и размягченное масло, каждый раз все перемешивая.
- Выложить смесь в кастрюлю, поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения.
- После этого кастрюлю с творожной массой быстро погрузить в другую емкость с ледяной водой (ее нужно подготовить заранее) и часто помешивать до полного остывания.
- Добавить измельченные орехи, цукаты, изюм – любые сухофрукты, которые у вас есть.
- Все это выложить в марлю и хорошо отжать, чтобы отошла сыворотка. Затем прямо в марле поместить творожную массу в заранее подготовленную форму для пасхи и плотно утрамбовать.
Поставьте емкость в холодильник – и через день пасха готова, – говорит ведущая канал НЛО TV Ирина Хоменко. – Это будет настоящая праздничная пасха, а не пасхальный кулич. Ее можно украсить по вашему желанию.