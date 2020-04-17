Поздравления с Пасхой 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Пасхой 2020 в стихах и прозе

Поздравьте родных и близких с Пасхой 2020!

Пусть Пасха принесет тепло,Удачу, радость и достаток,Чтоб сердце пело и цвело,И каждый миг был очень сладок!Пускай Христово воскресениеПодарит каждому из насЛюбовь, цветное настроениеИ блеск счастливых, ярких глаз!

***

Пусть светлая Пасха

Приносит в ваш дом

Любовь и надежду,

Согласье во всём.



Пусть вера укроет

От бед и невзгод,

Пусть вечная радость

В семью к вам придет.



Пусть в жизни у вас

Будет больше чудес.

Счастливыми будьте.

Христос наш Воскрес!

***

Звенят колокола повсюду,

Звон слышен прямо до небес.

Все говорят: «Случилось чудо!»

Звучит везде: «Христос воскрес!»



Со Светлой Пасхой поздравляю!

В гармонии с собой живи.

Добра и радости желаю,

Надежды, веры и любви!

***

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким.

***

От души желаю

Доброй, светлой Пасхи.

Пусть у вашей жизни

Не померкнут краски.



Пусть в ней будут радость,

Счастье и здоровье,

Доброты вам, мира,

Нежности с любовью.



Пусть любой денек ваш

Будет чист и весел.

С праздником прекрасным,

И Христос воскресе!

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Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Христос Воскресе! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет!

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Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи!

Пусть Божья благодать и благословение снизойдет на Ваш дом и Вашу семью, пусть дарует Вам Господь здоровье и долгие годы активной насыщенной радостными событиями жизни. Пусть всегда Вас окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы! Христос Воскрес!

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С праздником! Христос воскрес!Я тебе желаю счастья,Позитива и чудес!Пусть обходят все ненастья.Пусть Господь хранит тебя,Даст лучи добра и ласки.Нет светлей и ярче дня,Чем прекрасный праздник Пасхи!

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Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра.

Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь.

Напомним,