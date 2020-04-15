Творожная пасха королевская (рецепт)
Рецепт пасхи, которую в народе называют царской или королевской!
- Творог 500 г.,
- Яичный желток 3-4 шт.,
- Сливочное масло 100 г.,
- Ванилин по вкусу,
- Орехи 50 г.
- Изюм 80 г.
Способ приготовления:
1. Промываем изюм и оставляем в горячей воде на 20 минут, затем высушиваем.
2. Протираем творог и добавляем к нему желтки, сметану и ванильный сахар, перемешиваем!
4. Взбиваем с помощью миксера.
5. Ставим творожную смесь на огонь и постоянно помешиваем до закипания.
6. Теперь пасхальную заготовку можно выкладывать в форму. Оставьте в холодильнике на 6 часов. Приятного аппетита!
Напомним,