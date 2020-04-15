Творожная пасха королевская (рецепт)

15 апреля 2020 14:30 Алла Лысак
Творожная пасха королевская (рецепт)
Творожная пасха королевская (рецепт)

Рецепт пасхи, которую в народе называют царской или королевской!

Читайте такжеКак освятить паски на карантине: что придумала власть
Ингредиенты:

  • Творог 500 г., 
  • Яичный желток 3-4 шт.,
  • Сливочное масло 100 г.,
  • Ванилин по вкусу,
  • Орехи 50 г.
  • Изюм 80 г.

Способ приготовления:

1. Промываем изюм и оставляем в горячей воде на 20 минут, затем высушиваем.

2. Протираем творог и добавляем к нему желтки, сметану и ванильный сахар, перемешиваем!

Читайте такжеКак правильно сделать глазурь для пасхального кулича: главные советы
3. Сливочное масло нарезаем кубиками и добавляем к творожной массе.

4. Взбиваем с помощью миксера. 

5. Ставим творожную смесь на огонь и постоянно помешиваем до закипания. 

6. Теперь пасхальную заготовку можно выкладывать в форму. Оставьте в холодильнике на 6 часов. Приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

Пасха рецепты куличи Пасха 2020

Материалы по теме

Воздушная и божественно вкусная паска от Татьяны Литвиновой (рецепт)
Еда и рецепты

Воздушная и божественно вкусная паска от Татьяны Литвиновой (рецепт)
Когда мы будем отмечать Пасху в 2021 году: известна точная дата
Полезные советы

Когда мы будем отмечать Пасху в 2021 году: известна точная дата
Супермама: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 15.04.2020)
Телешоу

Супермама: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 15.04.2020)
Ветер любви: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 15.04.2020)
Сериалы

Ветер любви: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 15.04.2020)

Популярное на сайте

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть
Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK