Пасха 2020: как освятить паски на карантине, и что придумала власть

Уже в это воскресенье, 19 апреля, украинцы будут отмечать православный религиозный праздник Воскресения Господнего.

По традиции, семьи отправляются на службу в церковь, а также святить куличи. Однако в условиях карантина власти рекомендуют оставаться дома и не собираться более, чем по два человека. Что же делать в 2020 году, когда действуют правила карантина? Как освятить паски в условиях пандемии? А также, что придумала власть, рассказали в программе «Вікна-новини» на СТБ.

В этом году пасхальная корзина пригодится разве что для фото, ведь у украинцев появилась возможность заказать освященные паски онлайн. Как это работает? Пекут их на заводах «Киевхлеба», освещает сразу две церкви, а «Укрпочта» доставляет домой.

Паски заказали онлайн два десятка тысяч семей. Чиновники надеются, что эти люди уж точно не станут подвергать себя опасности и не пойдут в церковь на карантине.

Доставка работает бесплатно, а цены на паски примерно от 30 гривен — за маленькую и 50 гривен — за большую.

Святят и упаковывают паски в Киеве. Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил такую схему Президенту Украины с целью обезопасить граждан от массового заражения во время скопления в церквях: «Сейчас мы должны находить креативные решения, чтобы не подвергаться опасности на пасхальные праздники».

Обряд освящения проводят Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины. Молитвы общие, обряды похожи, а Пасха — одновременно. Священники признаются, что расстроены, поскольку должны просить прихожан оставаться дома и не приходить в церковь. Однако чувствуют свою ответственность. В этом году им удалось уже посвятить 19 тысяч пасок.

«Такое даже во сне не могло присниться. Священник без прихожан, как сирота. И когда ты заканчиваешь богослужение, поворачиваешься, а никого нет, то ощущаешь пустоту», — признается Иван Сидор, священник Православной церкви Украины.

Наперед святят не впервые. Уже несколько лет священники делают это для военных на фронте.

И несмотря на то, что больше развозить освященные паски почта не планирует в связи с ограниченными сроками доставки, украинцы могут заказывать их в разных частных кондитерских. Доставки налажены, а цены в основном демократичны.

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