Пасха 2020: как освятить паски на карантине, и что придумала власть

14 апреля 2020 21:30 Александр Кива
Пасха 2020: как освятить паски на карантине, и что придумала власть
Как освятить паски на карантине: что придумала власть

Уже в это воскресенье, 19 апреля, украинцы будут отмечать православный религиозный праздник Воскресения Господнего.

По традиции, семьи отправляются на службу в церковь, а также святить куличи. Однако в условиях карантина власти рекомендуют оставаться дома и не собираться более, чем по два человека. Что же делать в 2020 году, когда действуют правила карантина? Как освятить паски в условиях пандемии? А также, что придумала власть, рассказали в программе «Вікна-новини» на СТБ.

В этом году пасхальная корзина пригодится разве что для фото, ведь у украинцев появилась возможность заказать освященные паски онлайн. Как это работает? Пекут их на заводах «Киевхлеба», освещает сразу две церкви, а «Укрпочта» доставляет домой. 

Паски заказали онлайн два десятка тысяч семей. Чиновники надеются, что эти люди уж точно не станут подвергать себя опасности и не пойдут в церковь на карантине. 

Доставка работает бесплатно, а цены на паски примерно от 30 гривен — за маленькую и 50 гривен — за большую. 

Святят и упаковывают паски в Киеве. Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил такую схему Президенту Украины с целью обезопасить граждан от массового заражения во время скопления в церквях: «Сейчас мы должны находить креативные решения, чтобы не подвергаться опасности на пасхальные праздники».

Читайте также7 вещей, которые нельзя делать перед Пасхой
Обряд освящения проводят Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины. Молитвы общие, обряды похожи, а Пасха — одновременно. Священники признаются, что расстроены, поскольку должны просить прихожан оставаться дома и не приходить в церковь. Однако чувствуют свою ответственность. В этом году им удалось уже посвятить 19 тысяч пасок.

«Такое даже во сне не могло присниться. Священник без прихожан, как сирота. И когда ты заканчиваешь богослужение, поворачиваешься, а никого нет, то ощущаешь пустоту», — признается Иван Сидор, священник Православной церкви Украины.      

Наперед святят не впервые. Уже несколько лет священники делают это для военных на фронте. 

И несмотря на то, что больше развозить освященные паски почта не планирует в связи с ограниченными сроками доставки, украинцы могут заказывать их в разных частных кондитерских. Доставки налажены, а цены в основном демократичны.  

Смотрите еще больше полезных сюжетов с понедельника по пятницу в программе «Вікна-новини» на СТБ в 14:30, 17:30 и 22:00.

Материалы по теме

Великая среда: как правильно провести этот день?
Праздники

Великая среда: как правильно провести этот день?
Одруження наосліп-6: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.04.2020)
Телешоу

Одруження наосліп-6: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.04.2020)
Это космическое фото! Соломия Витвицкая и Валентина Хамайко снялись в эффектной фотосессии
Новости

Это космическое фото! Соломия Витвицкая и Валентина Хамайко снялись в эффектной фотосессии
Консультант: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 14.04.2020)
Сериалы

Консультант: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 14.04.2020)

Популярное на сайте

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть
Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK