7 вещей, которые нельзя делать перед Пасхой

7 вещей, которые нельзя делать перед Пасхой

Страстная седмица перед Пасхой считается особенным для верующих периодом, это время наполнено символизмом, правилами и, конечно, строгими запретами.

Что нельзя делать на Страстной неделе?

1.Вы можете полить растения, если те нуждаются в этом, но не более. Оставьте все работы в саду и огороде на дни после этого крупного праздника.

2. Нельзя на Страстной неделе веселиться. Помните, какие события вспоминают христиане в этот период, откажитесь от шумных вечеринок, кроме того, подобные мероприятия запрещены и в связи с карантинными ограничениями в Украине.

3. Перед Пасхой запрещено ремонтировать дом или затевать генеральную уборку. Наши предки старались еще в понедельник-вторник закончить все дела, они убирали дом, но не затевали ничего глобального накануне воскресенья.

4. Можно ли пить алкоголь на Страстной неделе? Нет, и это еще один важный запрет. Алкогольные напитки разрешаются только в воскресенье.

5.. Верующие проводят дни перед Пасхой в размышлениях о судьбе Иисуса, нежелательно слишком много времени уделять своему внешнему виду, лучше заняться очищением мыслей и души.

6. Нельзя заниматься рукоделием. Под запретом находятся шитье, вязание и вышивание, исключением может стать экстренная починки вещи.

7. Запрещено сквернословить, драться, распускать сплетни, воровать и обижать окружающих. Впрочем, придерживаться этих принципов следует не только перед Пасхой, но и в любой другой день, отмечают представители церкви.

Напомним,