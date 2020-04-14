7 вещей, которые нельзя делать перед Пасхой

14 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
7 вещей, которые нельзя делать перед Пасхой
7 вещей, которые нельзя делать перед Пасхой
pixabay.com

Страстная седмица перед Пасхой считается особенным для верующих периодом, это время наполнено символизмом, правилами и, конечно, строгими запретами.

Что нельзя делать на Страстной неделе?

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1. Запрещено работать в поле. Вы можете полить растения, если те нуждаются в этом, но не более. Оставьте все работы в саду и огороде на дни после этого крупного праздника.

2. Нельзя на Страстной неделе веселиться. Помните, какие события вспоминают христиане в этот период, откажитесь от шумных вечеринок, кроме того, подобные мероприятия запрещены и в связи с карантинными ограничениями в Украине.

3. Перед Пасхой запрещено ремонтировать дом или затевать генеральную уборку. Наши предки старались еще в понедельник-вторник закончить все дела, они убирали дом, но не затевали ничего глобального накануне воскресенья. 

4. Можно ли пить алкоголь на Страстной неделе? Нет, и это еще один важный запрет. Алкогольные напитки разрешаются только в воскресенье.

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5. Не зацикливаться на себе, на своей внешности. Верующие проводят дни перед Пасхой в размышлениях о судьбе Иисуса, нежелательно слишком много времени уделять своему внешнему виду, лучше заняться очищением мыслей и души.

6. Нельзя заниматься рукоделием. Под запретом находятся шитье, вязание и вышивание, исключением может стать экстренная починки вещи.

7. Запрещено сквернословить, драться, распускать сплетни, воровать и обижать окружающих. Впрочем, придерживаться этих принципов следует не только перед Пасхой, но и в любой другой день, отмечают представители церкви. 

Напомним,

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