Великий вторник перед Пасхой: традиции и запреты

13 апреля 2020 23:20 Алла Лысак
Великий вторник перед Пасхой: традиции и запреты
Великий вторник: как правильно провести этот день?

Рассказываем о традициях и запретах второго дня Страстной седмицы, Великого вторника.

Великий вторник продолжает Страстную (Вербную) седмицу и символизирует то время, когда Иисус учил своих учеников, раскрывая им духовные истины. 

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С этого дня до нас дошли многочисленные притчи и крылатые фразы, которые уже стали народными, например, «Кесарю – кесарево». 

Что нужно сделать в Великий вторник? 

Во вторник, как и в остальные дни перед Пасхой, следует вспоминать жизненный путь Иисуса Христа, читать Евангелие и молиться.

Можно заниматься подготовкой к Пасхе, стирать, разбирать шкафы, выбрасывать ненужное.

Наши предки особенное внимание уделяли одежде, считалось, что вещи, которые будут постираны именно сегодня, утратят всю негативную энергетику.

Не забывайте о строгом посте, церковь советует сухоядение, в рацион добавляем сырые растительные продукты, масло, хлеб и мед под запретом. 

Что нельзя делать в Великий вторник?

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Запрещается в этот день веселиться, радоваться, петь или танцевать, нельзя употреблять любые спиртные напитки. 

Работа в доме или в огороде еще разрешена, однако старайтесь завершить дела, связанные с тканью, нитками и иголками.

Напомним,

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