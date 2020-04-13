Великий вторник перед Пасхой: традиции и запреты
Рассказываем о традициях и запретах второго дня Страстной седмицы, Великого вторника.
Великий вторник продолжает Страстную (Вербную) седмицу и символизирует то время, когда Иисус учил своих учеников, раскрывая им духовные истины.
Что нужно сделать в Великий вторник?
Во вторник, как и в остальные дни перед Пасхой, следует вспоминать жизненный путь Иисуса Христа, читать Евангелие и молиться.
Можно заниматься подготовкой к Пасхе, стирать, разбирать шкафы, выбрасывать ненужное.
Наши предки особенное внимание уделяли одежде, считалось, что вещи, которые будут постираны именно сегодня, утратят всю негативную энергетику.
Не забывайте о строгом посте, церковь советует сухоядение, в рацион добавляем сырые растительные продукты, масло, хлеб и мед под запретом.
Что нельзя делать в Великий вторник?
Работа в доме или в огороде еще разрешена, однако старайтесь завершить дела, связанные с тканью, нитками и иголками.
Напомним,