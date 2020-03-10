Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника

Вербное воскресенье православные христиане отпразднуют в 2020 году ровно за неделю до Пасхи, 12 апреля.

Ежегодно дата Вербного воскресенья меняется в зависимости от даты великого христианского праздника Пасхи.

Официально Вербное воскресенье называют праздником Входа Господа в Иерусалим. Именно накануне этого дня Иисус Христос совершил свое последнее перед распятием чудо, он воскресил человека по имени Лазарь.

Эта история рассказывается в Евангелие от Иоанна.

Воскрешение человека поразило людей, которые стали свидетелями этого чуда. Чтобы отдать дань уважения Иисусу, они постелили под его ноги листья пальмы (в те времена это дерево символизировало долголетие и бессмертие).

В Украине пальмовые деревья традиционно не растут, поэтому их пришлось заменить другим сакральным символом, вербой. Это растение распускает почки с началом весны и считается знаком вечной жизни.

Отметим, что Вербное воскресенье не предусматривает послаблений для тех, кто придерживается Великого поста. В этот день принято святить вербу в церкви.

Напомним,