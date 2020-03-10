Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника

10 марта 2020 23:00 Алла Лысак
Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника
Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника и традиции
pixabay.com

Вербное воскресенье православные христиане отпразднуют в 2020 году ровно за неделю до Пасхи, 12 апреля.

Ежегодно дата Вербного воскресенья меняется в зависимости от даты великого христианского праздника Пасхи

Читайте такжеГороскоп на 10 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Официально Вербное воскресенье называют праздником Входа Господа в Иерусалим. Именно накануне этого дня Иисус Христос совершил свое последнее перед распятием чудо, он воскресил человека по имени Лазарь.

Эта история рассказывается в Евангелие от Иоанна.  

Воскрешение человека поразило людей, которые стали свидетелями этого чуда. Чтобы отдать дань уважения Иисусу, они постелили под его ноги листья пальмы (в те времена это дерево символизировало долголетие и бессмертие). 

Читайте такжеКрасивые и счастливые: Осадчая и Горбунов празднуют Пасху во Флоренции
В Украине пальмовые деревья традиционно не растут, поэтому их пришлось заменить другим сакральным символом, вербой. Это растение распускает почки с началом весны и считается знаком вечной жизни. 

Отметим, что Вербное воскресенье не предусматривает послаблений для тех, кто придерживается Великого поста. В этот день принято святить вербу в церкви. 

Напомним,

Облако тегов

Пасха праздники праздник

Материалы по теме

В Киеве прошел большой праздник здоровья и красоты «Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин»
Новости

В Киеве прошел большой праздник здоровья и красоты «Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин»
Выходные и праздники в марте 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
Патриот

Выходные и праздники в марте 2020 в Украине: сколько будем отдыхать
Масленица 2020: как правильно отметить, что запрещено делать?
Патриот

Масленица 2020: как правильно отметить, что запрещено делать?
Масленица 2020: традиции и приметы праздника
Lifestyle

Масленица 2020: традиции и приметы праздника

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK