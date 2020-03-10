Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника
Вербное воскресенье православные христиане отпразднуют в 2020 году ровно за неделю до Пасхи, 12 апреля.
Ежегодно дата Вербного воскресенья меняется в зависимости от даты великого христианского праздника Пасхи.
Эта история рассказывается в Евангелие от Иоанна.
Воскрешение человека поразило людей, которые стали свидетелями этого чуда. Чтобы отдать дань уважения Иисусу, они постелили под его ноги листья пальмы (в те времена это дерево символизировало долголетие и бессмертие).
Отметим, что Вербное воскресенье не предусматривает послаблений для тех, кто придерживается Великого поста. В этот день принято святить вербу в церкви.
Напомним,