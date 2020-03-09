Гороскоп на 10 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 10 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 10.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 10 марта 2020, вторник.

Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).

Гороскоп Овен. Наиболее продуктивным окажется неформальное деловое общение, пригласите коллег или партнеров в ресторан.

. Повышается риск получить травму в попытке поставить свой собственный рекорд, поберегите себя и отдохните от суеты.

Гороскоп Близнецы. Утром вы можете почувствовать настоящее отчаяние, однако к вечеру оно сменится эйфорией.

Гороскоп Рак. Если вы решите сдаться, опустить руки и подумать, что все кончено, так оно и случится в ближайшее время.

Гороскоп Лев. На работе советуем занять выжидательную позицию и не проявлять лишнюю инициативу, старания не будут вознаграждены.

Прислушивайтесь к себе, а не к миру, сегодня гениальные идеи будут приходить в голову с завидной регулярностью.

Гороскоп Весы. Не время начинать новы дела, подумайте о старых, требующих вашего внимания уже сегодня.

Гороскоп Скорпион. Жизнь кажется вам слишком скучной и однообразной, но вы можете сами устроить себе праздник, достаточно желания!

Гороскоп Стрелец. Наступает хорошее время, чтобы заняться новым проектом, попробовать себя в иной роли и переступить через собственный страх.

Контролируйте себя в моменты, когда обстановка кажется расслабленной. Рядом может оказаться человек не с самыми чистыми намерениями.

Гороскоп Водолей. Прекрасное время, чтобы связать себя узами брака с любимым партнером, или хотя бы помириться с другом.

Гороскоп Рыбы. Если вы поработали эффективно и довольны собой, время пора посвятить отдыху.