Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака: о чем нас предупреждают астрологи.

ОВЕН (21.03--20.04)



Напомнит о себе материальная сторона жизни. Главное -- не впадать в панику, думая о предстоящих расходах. Сейчас есть вероятность заключить выгодное партнерство или получить повышение, особенно после удачной командировки.

Любовь. Этой сфере можно посвятить весь уик-энд.

Здоровье. Переживания могут вызвать бессонницу.

Финансы. Не время для дорогих покупок, в частности, бытовой техники.

ТЕЛЕЦ (21.04--20.05)

За дела стоит браться понемногу, но лучше все-таки позволить себе еще немного отдохнуть. Удобно тем, кто работает в сфере туризма и может совместить в поездках бизнес и релакс (но не принимайте за него вредные привычки вроде сигаретки под бокальчик).

Любовь. Вероятна загаданная встреча, только не перепутайте объект внимания.

Здоровье. Берегите руки от ушибов, а горло -- от холода.

Финансы. Прибыль принесут оригинальные профессии.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05--21.06)

Проявите профессионализм, но не взваливайте всю ответственность на себя -- на вас не просто равняются, но и готовы поддерживать. Удачное время для решения правовых вопросов, особенно ближе к выходным. Чтобы расслабиться, уделите внимание своему хобби.

Любовь. Все будет развиваться так, как захочется вам. Пользуйтесь благосклонностью Венеры.

Здоровье. Остерегайтесь новых блюд: отравление может привести к более сложным проблемам.

Финансы. Можно совершать покупки для дома и быта.

РАК (22.06--22.07)



Ваше дело требует к себе самого пристального внимания. Речь идет как о тщательном выполнении трудовых обязанностей, так и об умении угодить клиентам, даже если вы свободолюбивый творец. В крайнем случае приложите руки к благоустройству жилища.

Любовь. Нового человека удастся встретить в давно знакомом месте.

Здоровье. Головную боль могут вызывать проблемы с позвоночником.

Финансы. Если тянет на азартные игры, учтите, что скорее всего зря потратите время и средства.

ЛЕВ (23.07--23.08)

Задача этой недели -- открывать новые возможности. Наука, творчество, спорт, путешествия -- показано все, что поможет взглянуть на мир широко раскрытыми глазами. Кстати, их восторженное сияние привлечет кого-то важного…

Любовь. Вылазка вдвоем подальше от суеты может спасти от назревающего разрыва.

Здоровье. Вероятны нарушение обмена жидкостей и обострение наследственных недугов.

Финансы. Строго придерживайтесь правил дорожного движения.

ДЕВА (24.08--23.09)

Период благоприятен для новых связей и контактов. Причем использовать это можно как для укрепления рабочих позиций, так и для налаживания личной жизни. Главное -- проверять поступающие к вам сведения, благо интеллектуальные способности обещают не подвести.

Любовь. Если давно намеревались, установите себе приложение для знакомств.

Здоровье. Пора вспомнить: забота о внешности тоже относится к этой сфере.

Финансы. Бытовые проблемы навалятся в самый неожиданный момент. Не сдавайтесь.

ВЕСЫ (24.09--23.10)

Почаще выбирайтесь из своего уютного гнездышка -- и ловите идеи, которые витают в воздухе. С реализацией помогут знакомые, коллеги и партнеры, а их не так мало, как иногда кажется. Только не надо увлекаться постройкой воздушных замков -- денег это не принесет.

Любовь. Выделите время для свидания, не пожалеете.

Здоровье. Нарушения внимания могут указывать на проблемы с сосудами головного мозга.

Финансы. Не спорьте с вышестоящими и следите за мировыми тенденциями.

СКОРПИОН (24.10--22.11)

На первый план выходят дружеские связи. Причем настоящего товарища можно обнаружить в том, кого раньше видели только надежным партнером. Не пренебрегайте встречами и общением ради удовольствия, однако не спешите делиться некой внезапной идеей.

Любовь. Обаятельные одиночки обязательно привлекут внимание.

Здоровье. Осторожнее с приложением усилий -- можно перенапрячься и травмироваться.

Финансы. Карьерные подвижки обеспечат и рост прибыли.

СТРЕЛЕЦ (23.11--21.12)

Если ищете работу -- презентуйте себя более активно, если делаете карьеру -- напоминайте о своих достижениях, если уверены в себе -- начинайте свой бизнес. В общем, укрепляйте благосостояние. В то же время будут спориться и дела домашние любого масштаба.

Любовь. Даже нежные чувства могут обнаружиться именно на деловой стезе.

Здоровье. Поищите выгодные предложения от курортов.

Финансы. Удачны сделки по приобретению недвижимости.

КОЗЕРОГ (22.12--20.01)



Вероятно, представится повод блеснуть образованностью, гибкостью ума и свежестью знаний, что порадует представителей интеллектуальной сферы и поможет увидеть свою реальную ценность. Если работаете в коллективе, лучше полагаться на проверенных людей.

Любовь. Встречаться с объектом давних чувств можно только тем, кто не в браке.

Здоровье. Подыщите специалистов, которые помогут сформировать полезные привычки.

Финансы. Благоприятна середина недели.

ВОДОЛЕЙ (21.01--20.02)

В стремлении ускорить карьерный рост можно спровоцировать недовольство коллег, если начальство станет выделять вас среди других. Придется лавировать между Сциллой и Харибдой, а также беречь репутацию. Справиться с напряжением помогут прогулки и приготовление блюд здорового рациона.

Любовь. Хитрые сплетники только и ждут, когда вы невзначай выболтаете им свою тайну.

Здоровье. Не вздумайте перехаживать болезнь на ногах -- последствия могут быть серьезными.

Финансы. Намечается хоть и небольшое, но улучшение материального положения.

РЫБЫ (21.02--20.03)

Если вам предстоит отправиться в поездку -- не отказывайтесь, и не важно, это запланированный отпуск или срочная командировка. В дороге к вам может прийти пара свежих мыслей. Оставшись на месте, готовьтесь к конкуренции и конфликтам.

Любовь. Супругам не избежать ссор, а тем, чье сердце свободно, -- головокружительной встречи.

Здоровье. Важно поддерживать психический баланс.

Финансы. Прибыль могут принести публичные выступления.