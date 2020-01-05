Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака: о чем нас предупреждают астрологи.
ОВЕН (21.03--20.04)
Любовь. Этой сфере можно посвятить весь уик-энд.
Здоровье. Переживания могут вызвать бессонницу.
Финансы. Не время для дорогих покупок, в частности, бытовой техники.
ТЕЛЕЦ (21.04--20.05)
За дела стоит браться понемногу, но лучше все-таки позволить себе еще немного отдохнуть. Удобно тем, кто работает в сфере туризма и может совместить в поездках бизнес и релакс (но не принимайте за него вредные привычки вроде сигаретки под бокальчик).
Любовь. Вероятна загаданная встреча, только не перепутайте объект внимания.
Здоровье. Берегите руки от ушибов, а горло -- от холода.
Финансы. Прибыль принесут оригинальные профессии.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05--21.06)
Проявите профессионализм, но не взваливайте всю ответственность на себя -- на вас не просто равняются, но и готовы поддерживать. Удачное время для решения правовых вопросов, особенно ближе к выходным. Чтобы расслабиться, уделите внимание своему хобби.
Любовь. Все будет развиваться так, как захочется вам. Пользуйтесь благосклонностью Венеры.
Здоровье. Остерегайтесь новых блюд: отравление может привести к более сложным проблемам.
Финансы. Можно совершать покупки для дома и быта.
РАК (22.06--22.07)
Любовь. Нового человека удастся встретить в давно знакомом месте.
Здоровье. Головную боль могут вызывать проблемы с позвоночником.
Финансы. Если тянет на азартные игры, учтите, что скорее всего зря потратите время и средства.
ЛЕВ (23.07--23.08)
Задача этой недели -- открывать новые возможности. Наука, творчество, спорт, путешествия -- показано все, что поможет взглянуть на мир широко раскрытыми глазами. Кстати, их восторженное сияние привлечет кого-то важного…
Любовь. Вылазка вдвоем подальше от суеты может спасти от назревающего разрыва.
Здоровье. Вероятны нарушение обмена жидкостей и обострение наследственных недугов.
Финансы. Строго придерживайтесь правил дорожного движения.
ДЕВА (24.08--23.09)
Период благоприятен для новых связей и контактов. Причем использовать это можно как для укрепления рабочих позиций, так и для налаживания личной жизни. Главное -- проверять поступающие к вам сведения, благо интеллектуальные способности обещают не подвести.
Любовь. Если давно намеревались, установите себе приложение для знакомств.
Здоровье. Пора вспомнить: забота о внешности тоже относится к этой сфере.
Финансы. Бытовые проблемы навалятся в самый неожиданный момент. Не сдавайтесь.
ВЕСЫ (24.09--23.10)
Почаще выбирайтесь из своего уютного гнездышка -- и ловите идеи, которые витают в воздухе. С реализацией помогут знакомые, коллеги и партнеры, а их не так мало, как иногда кажется. Только не надо увлекаться постройкой воздушных замков -- денег это не принесет.
Любовь. Выделите время для свидания, не пожалеете.
Здоровье. Нарушения внимания могут указывать на проблемы с сосудами головного мозга.
Финансы. Не спорьте с вышестоящими и следите за мировыми тенденциями.
СКОРПИОН (24.10--22.11)
На первый план выходят дружеские связи. Причем настоящего товарища можно обнаружить в том, кого раньше видели только надежным партнером. Не пренебрегайте встречами и общением ради удовольствия, однако не спешите делиться некой внезапной идеей.
Любовь. Обаятельные одиночки обязательно привлекут внимание.
Здоровье. Осторожнее с приложением усилий -- можно перенапрячься и травмироваться.
Финансы. Карьерные подвижки обеспечат и рост прибыли.
СТРЕЛЕЦ (23.11--21.12)
Если ищете работу -- презентуйте себя более активно, если делаете карьеру -- напоминайте о своих достижениях, если уверены в себе -- начинайте свой бизнес. В общем, укрепляйте благосостояние. В то же время будут спориться и дела домашние любого масштаба.
Любовь. Даже нежные чувства могут обнаружиться именно на деловой стезе.
Здоровье. Поищите выгодные предложения от курортов.
Финансы. Удачны сделки по приобретению недвижимости.
КОЗЕРОГ (22.12--20.01)
Любовь. Встречаться с объектом давних чувств можно только тем, кто не в браке.
Здоровье. Подыщите специалистов, которые помогут сформировать полезные привычки.
Финансы. Благоприятна середина недели.
ВОДОЛЕЙ (21.01--20.02)
В стремлении ускорить карьерный рост можно спровоцировать недовольство коллег, если начальство станет выделять вас среди других. Придется лавировать между Сциллой и Харибдой, а также беречь репутацию. Справиться с напряжением помогут прогулки и приготовление блюд здорового рациона.
Любовь. Хитрые сплетники только и ждут, когда вы невзначай выболтаете им свою тайну.
Здоровье. Не вздумайте перехаживать болезнь на ногах -- последствия могут быть серьезными.
Финансы. Намечается хоть и небольшое, но улучшение материального положения.
РЫБЫ (21.02--20.03)
Если вам предстоит отправиться в поездку -- не отказывайтесь, и не важно, это запланированный отпуск или срочная командировка. В дороге к вам может прийти пара свежих мыслей. Оставшись на месте, готовьтесь к конкуренции и конфликтам.
Любовь. Супругам не избежать ссор, а тем, чье сердце свободно, -- головокружительной встречи.
Здоровье. Важно поддерживать психический баланс.
Финансы. Прибыль могут принести публичные выступления.