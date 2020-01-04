Лунный календарь: гороскоп на 5 января 2020 года для всех знаков Зодиака
4 января 2020 15:00
Лунный гороскоп на 5 января 2020 для всех знаков Зодиака
В воскресенье спутник Земли перейдет под влияние знака Зодиака Телец.
Лунный Телец символизирует желание комфорта, расслабленность, стремление к уюту. Это не самом удачное время для активной деятельности, гораздо больше удовлетворения вы получите от душевного разговора с семьей или друзьями.
Склонность к лени может помешать быстрому осуществлению задуманных планов.