Лунный календарь: гороскоп на 5 января 2020 года для всех знаков Зодиака

4 января 2020 15:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 5 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 5 января 2020 для всех знаков Зодиака

В воскресенье спутник Земли перейдет под влияние знака Зодиака Телец.

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Лунный Телец символизирует желание комфорта, расслабленность, стремление к уюту. Это не самом удачное время для активной деятельности, гораздо больше удовлетворения вы получите от душевного разговора с семьей или друзьями.

Склонность к лени может помешать быстрому осуществлению задуманных планов.  

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Одиннадцатый лунный день считается одним из самых положительных во всем цикле, в целом энергия настраивает на созидание, поэтому можно заниматься созданием, творчеством, интеллектуальной работой. Благоприятными моментами обернется путешествие. 

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