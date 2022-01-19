Убывающая Луна в январе 2022: что нельзя делать

19 января 2022 16:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Убывающая Луна в январе 2022: что нельзя делать
Убывающая Луна в январе 2022: что можно и нельзя делать
pixabay.com

Следующей после полнолуния фазой является убывающая Луна.

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Во время убывающей Луны следует придерживаться правил, чтобы не столкнуться с неудачами и неприятностями. В январе убывающая Луна продлится с 19 по 31 января.

Характеристика периода 

В астрологии убывающую Луну считают периодом всеобщего замедления, необходимо больше думать, размышлять и переосмыслять, меньше действовать и, конечно же, никуда не торопиться. Эзотерики отмечают, что не стоит в ближайшие дни кардинально менять свою жизнь. Рефлексия, так или иначе, коснется каждого, поэтому не бойтесь внезапного желания отдохнуть и набраться сил. 

Убывающая Луна: что нельзя делать

Читайте такжеУпс! Глоба назвал знаки Зодиака, которые устроят себе проблемы в январе
Категорически не советуют астрологи во время убывающей Луны брать деньги в долг или оформлять кредиты (есть риск, что вы окажетесь в долговой яме). Не стоит совершать крупные покупки и начинать новые дела. 

Убывающая Луна: что нужно делать

Проведите анализ своих действий, займитесь уже начатыми делами, которые близятся к завершению.

Неплохое наступает время, чтобы помириться с людьми, которых вы задели. Можно навести в доме порядок, избавиться от старых вещей, сесть на диету.

В целом период благоприятен для бытовых хлопот, налаживания связей, ухода за собой. Можно подводить определенные итоги, проводить время с близкими. 

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

лунный календарь Луна гороскоп Гороскоп 2022

Материалы по теме

Павел Глоба назвал знаки зодиака, на которые в 2022 году прольется «золотой дождь»
Гороскопы

Павел Глоба назвал знаки зодиака, на которые в 2022 году прольется «золотой дождь»
Разрыв — маленькая смерть: названы знаки Зодиака, не умеющие расставаться
Гороскопы

Разрыв — маленькая смерть: названы знаки Зодиака, не умеющие расставаться
Ревизоры на пороге: Анна Жижа рассказала, где круто можно отдохнуть вблизи Киева
Новости

Ревизоры на пороге: Анна Жижа рассказала, где круто можно отдохнуть вблизи Киева
Муж Маши Ефросининой подрался с хулиганами в Амстердаме: Боялась, что они его убьют
Новости

Муж Маши Ефросининой подрался с хулиганами в Амстердаме: Боялась, что они его убьют

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)

Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK