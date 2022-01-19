Убывающая Луна в январе 2022: что нельзя делать
Следующей после полнолуния фазой является убывающая Луна.
Характеристика периода
В астрологии убывающую Луну считают периодом всеобщего замедления, необходимо больше думать, размышлять и переосмыслять, меньше действовать и, конечно же, никуда не торопиться. Эзотерики отмечают, что не стоит в ближайшие дни кардинально менять свою жизнь. Рефлексия, так или иначе, коснется каждого, поэтому не бойтесь внезапного желания отдохнуть и набраться сил.
Убывающая Луна: что нельзя делать
Убывающая Луна: что нужно делать
Проведите анализ своих действий, займитесь уже начатыми делами, которые близятся к завершению.
Неплохое наступает время, чтобы помириться с людьми, которых вы задели. Можно навести в доме порядок, избавиться от старых вещей, сесть на диету.
В целом период благоприятен для бытовых хлопот, налаживания связей, ухода за собой. Можно подводить определенные итоги, проводить время с близкими.
Напомним,