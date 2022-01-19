Убывающая Луна в январе 2022: что нельзя делать

Убывающая Луна в январе 2022: что можно и нельзя делать

Следующей после полнолуния фазой является убывающая Луна.

Характеристика периода

Во время убывающей Луны следует придерживаться правил, чтобы не столкнуться с неудачами и неприятностями. В январе убывающая Луна продлится

В астрологии убывающую Луну считают периодом всеобщего замедления, необходимо больше думать, размышлять и переосмыслять, меньше действовать и, конечно же, никуда не торопиться. Эзотерики отмечают, что не стоит в ближайшие дни кардинально менять свою жизнь. Рефлексия, так или иначе, коснется каждого, поэтому не бойтесь внезапного желания отдохнуть и набраться сил.

Убывающая Луна: что нельзя делать

Убывающая Луна: что нужно делать

Категорически не советуют астрологи во время убывающей Луны брать деньги в долг или оформлять кредиты (есть риск, что вы окажетесь в долговой яме). Не стоит совершать крупные покупки и начинать новые дела.

Проведите анализ своих действий, займитесь уже начатыми делами, которые близятся к завершению.

Неплохое наступает время, чтобы помириться с людьми, которых вы задели. Можно навести в доме порядок, избавиться от старых вещей, сесть на диету.

В целом период благоприятен для бытовых хлопот, налаживания связей, ухода за собой. Можно подводить определенные итоги, проводить время с близкими.

Напомним,