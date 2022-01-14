Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Астролог Павел Глоба предрек немыслимую удачу в 2022 году нескольким знакам Зодиака. Узнайте их имена!
Близнецы, вы можете рассчитывать на заслуженный карьерный рост.
Если же работа вам не по душе, найдете новую, которая полностью будет соответствовать вашим ожиданиям.
Девы, вы тоже попали в список счастливчиков, успех в вашем случае будет касаться личной жизни и любви.
Скорпионов ждет успех в профессиональной сфере. Их целеустремленность поможет добиться карьерного роста.
Напомним,