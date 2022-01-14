Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года

Астролог Павел Глоба предрек немыслимую удачу в 2022 году нескольким знакам Зодиака. Узнайте их имена!

Овен, перемены в 2022 году могут быть неожиданными и даже пугающими. Но вы быстро поймете, что вам открылись новые двери, те самые, что приведут к успеху.

Близнецы, вы можете рассчитывать на заслуженный карьерный рост.

Если же работа вам не по душе, найдете новую, которая полностью будет соответствовать вашим ожиданиям.

Девы, вы тоже попали в список счастливчиков, успех в вашем случае будет касаться личной жизни и любви.

Весам придется приложить немалые усилия для выполнения своего плана максимум, однако Вселенная вас обязательно вознаградит, позволит исполнить заветное желание.

Скорпионов ждет успех в профессиональной сфере. Их целеустремленность поможет добиться карьерного роста.

Напомним,